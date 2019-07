Von Ralf Meistes

Nur »Handlungsvarianten« vorgestellt

Die Schulverwaltung hat jetzt »Handlungsvarianten« vorgelegt. Das ist eine Diskussionsgrundlage, mehr aber auch nicht. Warum wurde in der jüngsten Schulausschuss-Sitzung nicht der Vorschlag unterbreitet, dass in Herford mit dem Hauptschulbildungsgang ab Jahrgang 5 an der Otto-Hahn-Schule und der Ernst-Barlach-Schule ab dem Schuljahr 2020/21 gestartet werden soll und gleichzeitig die Stadt alles daran setzt, dass die Geschwister-Scholl-Schule so schnell wie möglich folgt?

Natürlich müsste das Land dies noch genehmigen, aber es wäre wenigstens Bewegung in die seit langem verfahrene Situation gekommen.

Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden

Das wäre ein Vorschlag gewesen, über den die Schulausschuss-Mitglieder hätten abstimmen können. Gleichzeitig wäre auch die Politik in Zugzwang geraten. Denn wer diesen Vorschlag ablehnt, muss erklären, wie es in Zukunft mit der Gesamtschule weitergeht. Nur ein Gedankenspiel: Was wäre eigentlich, wenn in Herford auch die Gesamtschule schließen würde?