Von Bernd Bexte

Herford(HK). An Rosa denkt er immer noch. Leider hat Michael Brodie bislang keinen entscheidenden Hinweis erhalten, ob und wo seine Jugendfreundin aus der Nachkriegszeit lebt. Wie berichtet, war der heute 82 Jahre alte Brite 1956/57 in Herford stationiert.

Hier lernte er Rosa aus Vlotho kennen. Mehr als 60 Jahre später sei die Erinnerung an sie wieder lebendig geworden. Mit einem Aufruf über das HERFORDER KREISBLATT hatte sich der ehemalige Landwirt, nach dem Tod seiner Frau alleinstehend, an die Menschen im Wittekindskreis gewandt, um Auskunft über Rosa zu erhalten – mehr als ihren Vornamen wisse er nicht mehr.

Erinnerungen an die Kleinbahn

Darauf gab es einige Hinweise. Einer davon führt jetzt dazu, dass Brodie für das nächste Jahr einen Besuch in Herford plant. Zunächst hatte eine gebürtige Herforderin, die jetzt mit ihrer Familie in der Nähe von Brodie in England lebt, Kontakt zu ihm aufgenommen. Man habe sich getroffen – ohne allerdings das Rätsel um Rosa lüften zu können, erklärt Brodie. »Sie hat eine Menge Nachforschungen über die Kleinbahn, die von Herford nach Vlotho führte, angestellt. Das war nicht nur sehr informativ, sondern hat auch viele schöne Erinnerungen an meinen Aufenthalt als junger Soldat in Deutschland geweckt. Wir bleiben nun regelmäßig per E-Mail in Kontakt.« Mit der Kleinbahn hatte Brodie zu Herforder Zeiten regelmäßig Rosa in Vlotho besucht.

Einladung nach Vlotho

Zudem hatte sich der Vlothoer Bodo Hoffmann an Brodie gewandt. Auch wenn der den letztlich entscheidenden Hinweis auf Rosa nicht geben konnte: »Wir schreiben uns jetzt regelmäßig und er hat mich eingeladen, ihn zu besuchen, wenn ich wieder nach Deutschland komme«, freut sich Brodie. Dies werde wahrscheinlich im kommenden Jahr, im September, der Fall sein. »Ja, das stimmt«, bestätigt Bodo Hoffmann. »Er will dann mit seiner Schwester kommen.« Brodies Geschichte habe Hoffmann angerührt: »Ich kann mit ihm mitfühlen«, sagt der 83-Jährige. Und wer weiß, vielleicht ist bis dahin auch das Geheimnis um Rosa gelüftet...