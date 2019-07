Herford (WB). Bürgermeister Tim Kähler will Herfords Innenstadt bekanntlich zur schönsten in der Region machen. Kein anderes Zitat dürfte dem Stadtoberhaupt mittlerweile so lange anhängen. Attraktiv ist eine Innenstadt aber nur, wenn sie belebt ist, wenn sich hier Menschen gerne aufhalten, wenn hier was los ist. Neues Pflaster und alte Giebel reichen da nicht. Entscheidend ist deshalb, wie sich Herford als Standort für den Einzelhandel entwickeln wird. Denn nur der macht eine Innenstadt lebendig.