Zum Ferienbeginn herrschte am Freitag zwar kaum Betrieb auf dem beliebten Spielplatz »Am Lindensiek« – zu anderen Zeiten ist die Straße im Wohngebiet an der Laarer Straße nach Angaben der Anwohner häufig auf beiden Seiten mit Autos zugeparkt. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der neue Spielplatz in der Straße »Am Lindensiek« ist bei Kindern und Eltern sehr beliebt – doch die Verkehrssituation sorgt bei Anwohnern für Verdruss. Sie haben am Freitag Abhilfe bei der Verwaltung gefordert.

»Hier kommt praktisch kein Kind hin, wenn es nicht von der Mutter mit dem Auto zum Spielplatz gefahren wird«, erläuterte André Aldea, dessen Grundstück an den Spielplatz angrenzt, dem Beigeordneten Peter Böhm. Denn es einfach zu gefährlich, mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß von den Wohnhäusern in der Umgebung über die viel befahrene Laarer Straße hierher zu kommen.

»Radweg würde für eine deutliche Entspannung sorgen«

Selbst Familien, die in der gerade mal einen Steinwurf entfernten Dahlienecke wohnen, könnten den Spielplatz nur über die Laarer Straße erreichen. Pfarrer Dietmar Stuke erinnerte an den geplanten Laarer Radweg: »Das muss hier weitergehen – der Radweg würde eine deutliche Entspannung der Situation bringen«, betonte er.

Starker Lkw-Verkehr auf der Laarer Straße

Anwohnerin Birgit Selder ergänzte: »Tempo 50 fährt auf der Laarer Straße niemand. Deswegen haben viele schon Angst, die Straße zu überqueren. Und wenn man mit dem Auto in den Lindensiek abbiegen will und langsamer wird, sitzt einem der nachfolgende Fahrer quasi schon auf dem Rücksitz und drängelt«, verdeutlichte sie. »Auf der einen Seite wollen wir, dass Leute Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, aber hier geben wir ihnen nicht die Möglichkeit dazu.« Für Gefahren sorge nicht zuletzt der starke Lkw-Verkehr.

Spielplatz auch bei Ortsfremden sehr beliebt

Ein weiterer Aspekt: Der Spielplatz sei auch bei Ortsfremden sehr beliebt: »Hierher kommen sogar Familien mit Kindern aus Milse, Stedefreund oder Jöllenbeck.« Die Folge sei, dass die Straße »Am Lindensiek« oft beidseits zugeparkt sei und Anwohner Probleme hätten, auf ihre Grundstückseinfahrt zu kommen. Gelegentlich würden Nachbarn von Spielplatznutzern gar gebeten, die Toilette im Haus benutzen zu dürfen, oder es werde nach Pampers gefragt, schilderte Birgit Selder.

»Viele fahren auch im Bereich Lindensiek zu schnell«, beklagte sie. Das führe zu gefährlichen Situationen, wenn Kinder zwischen parkenden Autos auf die Straße liefen: »Ein Tempolimit wäre sinnvoll.« Zudem müsse gewährleistet sein, dass für Feuerwehr- und Rettungswagen ausreichend Platz bleibe.

Als erste Maßnahme will die Verwaltung prüfen, ob der Zaun an der Straße »Am Lindensiek« zum Spielplatz hin versetzt werden kann, um Park- und Durchfahrtmöglichkeiten zu verbessern. Als weitere Optionen wurden ein Tempolimit oder ein verkehrsberuhigter Ausbau der Straße genannt. Anwohner wollen zudem beantragen, dass Lkw aus dem Gewerbegebiet nur noch auf die Laarer Straße in Richtung B 61 abbiegen dürfen.

Das Radweg-Projekt

Der Ausbau der Laarer Straße und das Projekt eines parallel verlaufenden Radweges – aus Sicht der betroffenen Anwohner eine unendliche Geschichte: »Seit 35 Jahren wird über den Ausbau diskutiert – bis heute ohne Ergebnis«, kritisierte Anwohner Waldemar Gößling am Freitag.

Beigeordneter Dr. Peter Böhm verwies auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW: »Wir kämpfen als Stadt für den Radweg. Aber die Laarer Straße ist eine Landesstraße. An denen plant der Landesbetrieb die Radwege. Die Gelder dafür sind im Haushalt eingestellt, aber zuvor muss der notwendige Grunderwerb abgeschlossen sein.«

Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern führe die Stadt, freiwillig und in Abstimmung mit dem Landesbetrieb. Zurzeit liefen Gespräche und er habe »einen Funken Hoffnung«, sagte Böhm: »Es hängt alles an einem Grundstück.«

Die Eigentümer hätten ihr Angebot nachgebessert, es gebe aber noch keine Rückmeldung, ob der Landesbetrieb dieses Angebot akzeptiere. Der Beigeordnete stellte klar: »Das Land wird den Radweg Laarer Straße nicht stückweise – hier mal 100 Meter, da mal 100 Meter – bauen. Sondern nur als Ganzes.«