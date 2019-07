Blick in die leere Kirche St. Johannes Baptist: Im zentralen Gotteshaus der Katholiken ist am Sonntagmorgen zum vorerst letzten Mal eine Heilige Messe gefeiert worden. Die Stimmung sei ernüchternd gewesen, sagt ein Gemeindemitglied. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Jetzt ist klar: Auch vom Erzbistum Paderborn können die Gläubigen keine Hilfe erwarten. Damit sind alle Versuche gescheitert, die Sonntagsmesse in St. Johannes Baptist zu retten. Am Sonntag wurde dort zum letzten Mal gemeinsam gebetet.

Pfingsten war bekannt geworden, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen in der zentralen Innenstadtkirche der Katholiken gestrichen wird . Wegen des Priestermangels sei diese Änderung in der Gottesdienstordnung notwendig geworden, sagte Pfarrer Gerald Haringhaus. So soll gewährleistet sein, dass in den beiden anderen Herforder Gemeinden (St. Paulus/9.30 Uhr und Maria Frieden/11 Uhr) weiterhin eine Messe angeboten wird.

Der Pfarrgemeinderat hatte der von Haringhaus initiierten Umstrukturierung zugestimmt. Der Geistliche legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass in St. Johannes Baptist auch weiterhin eine Sonntagsmesse angeboten werde: »Die Messe am Samstagabend zählt liturgisch auch als Sonntagsmesse.«

Brief vom Paderborner Erzbischof

In der Gemeinde erhitzte die Neuregelung die Gemüter. Kritiker hatten 211 Protestunterschriften gesammelt und sich hilfesuchend ans Erzbistum gewandt. Doch aus Paderborn gibt es keine Unterstützung.

Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker. Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker.

In einem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, schreibt Domkapitular Andreas Kurte im Namen von Erzbischof Hans-Josef Becker: »Ich sehe keinen Grund, den Entscheidungsweg oder die Inhalte in Frage zu stellen. Unter den gegebenen Umständen werden Sie verstehen, dass von unserer Seite die vor Ort getroffene Entscheidung nicht revidiert werden kann.«

Gleichzeitig zeigt der Bischof Verständnis für den Unmut der Herforder: »Die Veränderung einer Gottesdienstordnung führt nahezu in allen Gemeinden und Pastoralen Räumen unseres Erzbistums zu unterschiedlichen Meinungen, ja, sogar zu Konflikten. Aktuell kann ich nicht erkennen, dass Herr Dechant Haringhaus hier im Alleingang gehandelt hat, sondern dass das gewählte Gemeindegremium an dieser Entscheidung mitgewirkt hat.«

Der Erzbischof prognostiziert, dass die in den nächsten Jahren immer geringer werdenden Zahlen von Priestern auch zukünftig dazu führen werden, dass Gottesdienste nicht mehr in bisheriger Zahl gefeiert werden könnten. »Parallel dazu nehmen wir wahr, dass auch die Gottesdienstbesucherzahlen stark rückläufig sind.«

Pfarrer will erneut das Gespräch suchen

Dietmar Reuber, der im Pfarrgemeinderat als Einziger gegen die Änderungen gestimmt hatte, lässt das Argument der fehlenden Priester zwar gelten. Er plädiert wie seine Mitstreiter für ein Rotationsprinzip mit den anderen katholischen Kirchen in Herford. »Es ist für uns nicht nachzuvollziehen, dass ausgerechnet in der Hauptkirche keine Sonntagsmesse mehr stattfindet.«

Die Entscheidung aber scheint fürs Erste unumkehrbar. Am vergangenen Sonntag zum Beginn der Sommerferien predigte Gerald Haringhaus zum vorerst letzten Mal an einem Sonntagmorgen in St. Johannes Baptist.

Die Stimmung sei ernüchternd gewesen, sagt eine Gemeindemitglied. Erzbischof Becker schreibt in seinem Brief, Herr Haringhaus habe signalisiert, noch einmal das Gespräch zu suchen, um die Hintergründe und die Vorgehensweise zu erläutern. Ob dieses Angebot jedoch angenommen wird, ist mehr als fraglich.