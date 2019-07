Kino und Kirche: Pfarrer Bodo Ries zeigt das Plakat des Historiendramas »Zwingli«. Der Streifen über den Kampf um eine neue Weltordnung lockte in der Schweiz mehr als 240.000 Zuschauer an. Zu sehen ist der Film am 21. August im Capitol. Foto: Moritz Winde

Los geht es am Mittwoch, 17. Juli, mit dem Streifen »25 km/h«. Es ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2018. Lars Eidinger und Bjarne Mädel spielen in dem Roadmovie ein Brüderpaar mittleren Alters. Auf der Beerdigung ihres Vaters sehen sich die beiden Brüder Christian und Georg zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Sie erfüllen sich den Jugendtraum einer Reise auf Mofas quer durch Deutschland.

»Zwingli« bildet den Abschluss

Jeden Mittwoch und zwei Mal an einem Freitag wird die Kirchengemeinde die große Leinwand aufbauen und gemeinsam einen Kinofilm in der Kirche sehen. Das Besondere in diesem Jahr ist eine Filmvorführung am letzten Mittwoch in den Sommerferien im Capitol in Herford. Dann wird der Film »Zwingli – Der Reformator« zu sehen sein, der am Reformationstag dieses Jahres in die deutschen Kinos kommt.

Mit »Zwingli« bringt Regisseur Stefan Haupt erstmals die Geschichte des großen Schweizer Humanisten Ulrich Zwingli, der mit Luther und Calvin zu den wichtigsten Reformatoren der Kirche zählt, auf die Kinoleinwand.

Opulentes Historiendrama

Ein opulentes Historiendrama über den Kampf um eine neue Weltordnung, das in der Schweiz mehr als 240.000 Zuschauer begeisterte. Kein Wunder: Zwinglis Ideen einer sozialen Gesell- schaft, die sich um die Armen und Kranken kümmert und die Rechte von Frauen und Kindern schützt, sind heute so aktuell wie damals.

Die Filme im Überblick:

Mittwoch 17. Juli: »25 km/h«; Mittwoch, 24. Juli: »Wir sind Champions«; Mittwoch, 31. Juli: »Gegen den Strom«; Freitag, 2. August: »Florence Foster Jenkins«; Mittwoch, 7. August: »Ballon«; Freitag, 9. August: »Wunder«, Mittwoch, 14. August: »In den Gängen«; Mittwoch, 21. August: »Zwingli – Der Reformator« (im Capitol in Herford). Beginn aller Vorstellungen ist um 20.30 Uhr (auch beim Film im Capitol-Kino). Der Eintritt ist sowohl in der Kirche als auch im Capitol frei. Um eine Spende wird gebeten.