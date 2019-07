Von Peter Schelberg und Carolin Bittner

Herford (WB). Ob mit Nacktfotos im Netz oder Cybermobbing via Smartphone: Die Zahl der Mädchen und jungen Frauen, die Opfer digitaler Gewalt werden, nimmt weiter zu. Das wurde am Montag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018 von Femina Vita bestätigt.

Seit 30 Jahren setzt sich der Verein »Femina Vita – Mädchenhaus Herford« für die Verbesserung der Lebensbedingungen und -lagen ihrer Zielgruppe und die Aufarbeitung erlittener Gewalt ein. »Wir haben es geschafft, dass das Thema ›Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen‹ im Kreis Herford heute kein Tabuthema mehr ist«, sagt Geschäftsführerin Ingrid Schneider.

Neue Räume in der Höckerstraße 13

In den neuen Räumen in der Höckerstraße 13 unterhält Femina Vita eine Mädchenberatungsstelle und die Präventionsstelle »Mädchen in besonderen Lebenslagen«. Kostenfrei unterstützen zehn Mitarbeiterinnen Betroffene (und auch Angehörige) nicht nur in Fällen von Gewalt, sondern beispielsweise auch bei Konflikten mit dem sozialen Umfeld oder Essstörungen.

Von 206 Fällen waren 28 Online-Fälle

Die Zahl der Anfragen ist 2018 erneut gestiegen: Mit 206 mussten mehr Gesamtfälle fachlich begleitet werden als im Vorjahr (189). Aufgrund besonderer Probleme und Traumatisierungen waren mehr längerfristige Beratungen und Therapien notwendig. Von den 206 Fällen waren 28 Online-Fälle (2017: 11). Die Beratungsanliegen reichten von sexualisierter Gewalt (65 Fälle) über Mobbing (18) und Beziehungsprobleme (11) bis zu Homosexualität (1).

Mädchen mit Migrationshintergrund suchen vermehrt Rat

Vermehrt wenden sich auch Mädchen mit Migrationshintergrund an Femina Vita. »Zwangsheirat ist ein großes Thema«, verdeutlichte Ingrid Schneider: »Wir hören immer wieder von Fällen, wo Schülerinnen nach den Ferien nicht zur Schule zurückkehren, weil sie in ihrer Heimat verheiratet wurden.« Vereinzelt gebe es Hinweise auf Genitalverstümmelung: »Darauf müssen wir ein wachsames Auge haben«, hieß es.

»Cybermobbing ist an jeder Schule ein Problem«

Ein wichtiger Baustein des Angebots ist die Online-Beratung per E-Mail oder Live-Chat. Betroffene können so Kontakt aufnehmen – auch anonym. Über Gefahren des Internets klären die Expertinnen vor allem in Schulen oder Workshops auf. »Cybermobbing ist an jeder Schule ein Problem«, berichtet Medienpädagogin Jasmin Rohani: »Lehrer sind damit teilweise komplett überfordert – da setzen wir mit unseren Präventionsveranstaltungen an.«

Fall Lügde hat Auswirkungen auf die Arbeit von Femina Vita

Auswirkungen auf die Arbeit hat auch der Missbrauchsskandal von Lügde: »Es zeigt, wie wichtig es ist, die Erwachsenen im Umfeld der Mädchen zu befähigen, auf Notsignale Betroffener reagieren zu können.« Nach Lügde werde inzwischen eine höhere Sensibilisierung für Missbrauchsfälle spürbar. Bedauerlich sei, dass die Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde (»eine wichtige Säule für unsere Arbeit«) seit einigen Wochen nicht mehr für die Kooperation mit Femina Vita zur Verfügung stehe. Als Grund nannte Ingrid Schneider, dass die Polizeibeamtin in die Aufdeckungskommission im Fall Lügde abgeordnet worden sei.

Zutändig für das Stadt- und Kreisgebiet

Die Mädchenberatungsstelle von Femina Vita mit Sitz in Herford ist für das Stadt- und Kreisgebiet zuständig. Neu im Team sind seit 2018 Medienpädagogin Jasmin Rohani (27) und seit 2019 Diplom-Pädagogin Sophie Kleimann (35) und Psychologin Kirstin Teschke (47).

Mit einem Fachtag am Freitag, 13. September, soll das 30-jährige Jubiläum des Vereins im Denkwerk gefeiert werden. Nach dem Empfang der Gäste werden ab 10.30 Uhr Unternehmer Oliver Flaskämper, Kreis-Sozialdezernent Norbert Burmann, stellvertretender Bürgermeister Andreas Rödel und Renate Janßen von der Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit NRW e.V. Grußworte sprechen.

Anschließend hat ein Imagefilm über den Verein Premiere. Über »30 Jahre Femina Vita« berichtet Gründerin und Geschäftsführerin Ingrid Schneider. Den Fachvortrag »#beautiful – Selbstdarstellung und Schönheitsideale in sozialen Medien« hält Ann-Katrin Wiemann (Universität Bielefeld).