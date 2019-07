Herford (WB/ram). »Von wegen dumm und störrisch, niedlich und intelligent« – sei der Esel-Nachwuchs im Tierpark, sagt Tim Kähler. Herfords Bürgermeister hat die Namenspatenschaft für den Sizilianischen Zwergesel übernommen, der in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gehege geboren wurde.

Mutter Lana und Esel-Nachwuchs »Tim« sind wohlauf, sagt Tierpark-Leiter Thorsten Dodt. Die Namensgebung des mittlerweile fünften Esels war bereits seit Monaten beschlossene Sache.

»Wir hatten ein Sponsorentreffen im Tierpark und als wir am Zaun vor den Eseln standen, kamen der Bürgermeister und ich überein, dass der nächste Esel, der hier geboren wird, seinen Vornamen trägt«, berichtet Dodt. Und Zwergesel Tim wird nicht lange alleine bleiben. Eine weitere Eselstute ist trächtig. Die Geburt wird in den kommenden Tagen erwartet. Und der Name? »Sollte es erneut ein Hengst werden, dann nennen wir ihn Struppi«, sagt Dodt.