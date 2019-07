Experte: Djon Koljic hat nach eigener Schätzung in 27 Berufsjahren an etwa 1500 Apotheken-Auflösungen mitgewirkt. Bis zum Freitag wird er mit einem Kollegen in Herford tätig sein.

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Heiko Schmidt weiß, was Apothekenfans wünschen. Alles, was Schubladen habe, lasse sich gut verkaufen, sagt er. Derzeit kümmert er sich um die Auflösung der Neustädter Apotheke in Herford.

Ende Juni hatte Herfords zweitälteste Apotheke am Neuen Markt den Betrieb eingestellt. Vor mehr als 350 Jahren war sie gegründet worden, mehr als 100 Jahre befand sie sich im Besitz der Familie Müller.

Natürlich sei das für ihn alles nicht einfach, erklärt der 82-jährige Walrat Müller, während er im ehemaligen Verkaufsraum das Geschehen beobachtet. Dabei geht es weniger um die reinen Gegenstände wie Gefäße und Schränke, sondern vor allem um das, was mit ihnen verbunden ist: »Hier endet eine Familiengeschichte.«

Sein Sohn Jost, der letzte Neustädter Apotheker, hat in Löhne eine Anstellung gefunden – jetzt schlägt die Stunde der in Sulzheim ansässigen Bernd Schaffenhauer GmbH. Das Unternehmen sei ein Dienstleister in Sachen Apotheken, betont Heiko Schmidt.

Zu den ungewöhnlichen Stücken zählen diese Morphinflaschen. Foto: Moritz Winde Zu den ungewöhnlichen Stücken zählen diese Morphinflaschen. Foto: Moritz Winde

Produkte, die noch Verwendung finden können, werden an bestehende Apotheken weitergegeben. Hinzu kommt der Verkauf der anderen Artikel wie alter Schränke, Waagen oder dergleichen. Dieser Verkauf hat jetzt begonnen und voraussichtlich bis zum Freitag wird die Spezialfirma von acht bis 18 Uhr mit der Auflösung beschäftigt sein.

Auf etwa 60 Auflösungen pro Jahr kommen die Mitarbeiter deutschlandweit. Viel Routine ist da mit am Werk, der 50-jährige Djon Koljic ist bereits seit 27 Jahren dabei. In der Zeit habe er 1500 Apotheken-Auflösungen erlebt, schätzt er.

Die Herforder Apotheke bewege sich von der Größe her im normalen Rahmen, sagt Heiko Schmidt. Und wie in anderen Fällen auch seien die Originalgegenstände besonders begehrt: »Zwei Apothekenschränke haben wir bereits verkauft.« Weil die Nachfrage nach diesen Schränken erfahrungsgemäß groß ist, hat die Firma weitere Exponate von anderen Auflösungen mitgebracht.

Der Räumungsverkauf der Neustädter Apotheke am Neuen Markt hat begonnen. Foto: Moritz Winde Der Räumungsverkauf der Neustädter Apotheke am Neuen Markt hat begonnen. Foto: Moritz Winde

Zwar lassen sich Nachbildungen von Apothekerschränken in jedem Möbelhaus für wenig Geld erwerben – doch dies sei mit dem Original nicht vergleichbar, so Schmidt. In der Regel seien diese aus Vollholz hergestellt. Der Preis, den Liebhaber zu zahlen haben, orientiert sich vor allem an den Schubladen: »Unser Chef sagt: Zehn Euro pro Schublade.«

Im Laufe des Vormittags finden sich immer mehr Neugierige in der alten Apotheke ein. Manche stöbern, der eine oder andere steigt auf die »Old-School«-Personenwaage, um das eigene Gewicht zu prüfen.

Zu den besonders »antiken Stücken« zählt laut Heiko Schmidt eine Morphinflasche. Von dieser habe ein jeder Apotheker nur eine haben dürfen, erklärt er. Ihr Alter schätzt er auf mindestens 100 Jahre.

Während sich die Schaulustigen ein Bild von den alten Apotheken-Utensilien machen, bringt Djon Koljic Teile der alten Holzverkleidung in einen in der Nähe stehenden Container – das Ende einer großen Apotheken-Tradition.