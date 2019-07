Von Peter Schelberg

Die Zeit drängt

Angestrebt wird eine gemeinsame Pflegeschule für das Klinikum Herford, das Bünder Lukas-Krankenhaus und das Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen (HDZ). Zwischen HDZ und Lukas-Krankenhaus besteht seit Jahren eine Kooperation, seit Mitte 2019 läuft zudem die gemeinsame Ausbildung mit den Mühlenkreiskliniken in Minden an. Die Zeit für eine Realisierung der Pflegeschul-Pläne drängt: Sowohl in Herford als auch in Bünde sind die bestehenden Schulen renovierungsbedürftig.

Lister-School als Übergangslösung im Gespräch

Inzwischen ist die frühere Lister-School als Übergangslösung in den Fokus gerückt: »Derzeit wird untersucht, ob sich eine bestimmte Immobilie auf dem Gelände des Bildungscampus für die Nutzung als Pflegeschule eignet«, teilte Landrat Jürgen Müller am Dienstag auf Anfrage mit. Dazu werde eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Kerstin Klughardt von der HDZ-Pressestelle in Bad Oeynhausen präzisierte: »Im Rahmen der Kooperation kann sich das HDZ NRW vorstellen, die alte Schule auf dem Wentworth-Kasernengelände als Übergangslösung für die Pflegeschüler aus Bad Oeynhausen und Bünde zu mieten, bis eine gemeinsame Lösung mit dem Klinikum Herford realisiert werden kann.« Erste Gespräche hätten stattgefunden, eine Entscheidung stehe noch aus.

Ausbildung soll zum 1. Oktober 2020 beginnen

Ziel ist laut Landrat Jürgen Müller, zum 1. Oktober 2020 mit der Ausbildung beginnen zu können. Ob der geplante »Ausbildungsschwerpunktes Pflege« am Ende dauerhaft auf dem Bildungscampus realisiert wird, sei allerdings noch offen – wenngleich er betont: »Ich favorisiere diesen Standort ganz klar.«