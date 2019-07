Von Ralf Meistes

Eine Anfrage der SPD im Verkehrsausschuss sorgt jetzt für Aufklärung: »Das Teilstück der Waldfriedenstraße ist noch nicht endausgebaut. Wir werden das in den nächsten Jahren in Angriff nehmen und zugleich auch einen Bürgersteig bauen. Niemand hätte verstanden, wenn wir 2018 dort die Straße asphaltieren und in vier oder fünf Jahren alles wieder aufreißen«, sagt Uwe Werner, Leiter der Tiefbauabteilung.

Pläne gibt es seit 2005

Die Aussage rief Ratsmitglied Manfred Mohning (SPD) auf den Plan. Der Ausbau des oberen Teils der Waldfriedenstraße werde seit 2005 diskutiert, kritisiert Mohning. Das Mitglied des Verkehrsausschusses wollte von der Bauverwaltung wissen, warum sich der Ausbau immer wieder verzögert hat und bis wann denn nun mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen sei. »Im Übrigen wurden die Kosten für den Ausbau im Jahr 2005 mit 230.000 Euro benannt. Mit welchen Kosten ist jetzt, 14 Jahre später zu rechnen?«, fragte Mohning.

Uwe Werner verwies darauf, dass die Stadt die bei der Ausbesserung der Straßen einer Prioritätenliste folge. Diese Liste werde von der Politik bestimmt. »Wenn Sie also wollen, dass 2020 die Waldfriedenstraße ausgebessert wird, dann fassen Sie mehrheitlich einen Beschluss«, so Werner.

Ausbau erst in 4 bis 5 Jahren

Derzeit liege der Ausbau des oberen Teils der Waldfriedenstraße im Straßenausbauprogramm auf Platz 24. Wenn man berücksichtigt, dass die Stadt im Jahr fünf bis sechs dieser Straßenbaumaßnahmen durchführt, würde ein Ausbau des Teilstücks bis zur Stadtholzstraße also noch vier bis fünf Jahre auf sich warten lassen.

»Das Teilstück muss aber gemacht werden«, betont Werner. Angedacht ist unter anderem ein Hochbordgehweg. Im Zuge des Endausbaus ist dann auch die Verlängerung eines Gehweges zwischen der Dr. Kurt-Schober-Straße und dem Fußweg zur Grundschule Oberingstraße geplant. Da es sich um einen Endausbau handelt, greift das Baugesetzbuch.

Das heißt, die Anwohner des betroffenen Teilstücks müssten 90 Prozent der Kosten tragen. Über die Höhe der Kosten kann die Stadt derzeit keine Angaben machen. Eine Summe von 230.000 Euro, wie im Jahr 2005 einmal genannt, wird es aber wohl nicht mehr werden. Die Preise sind seitdem kräftig angestiegen.