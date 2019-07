Am 5. Juli wurde der Penny-Markt überfallen. Noch am selben Tag konnte der Täter gefasst werden. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Weit ist der Räuber nicht gekommen, der am 5. Juli den Penny-Supermarkt an der Elverdisser Straße überfallen hat. »Noch am selben Tag konnten wir ihn widerstandslos festnehmen. Es ist ein 19-jähriger Herforder. Er hat die Tat gestanden«, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier.