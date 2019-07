Herbert Krumme kündigt eine Neueröffnung an.

Herford (WB). Die Bäckerei Krumme wird in naher Zukunft in Herford eine dritte Filiale eröffnen. Die genaue Adresse will Inhaber Herbert Krumme noch nicht verraten, nur soviel: Der Standort befinde sich in der Nähe des Bahnhofes Richtung Steinstraße.

»Derzeit laufen die Verhandlungen für den Pachtvertrag. Ich rechne damit, dass sich das noch etwa zwei Monate hinziehen wird«, sagte Krumme auf Anfrage. Das Angebot am neuen Standort soll schwerpunktmäßig vor allem im Snackbereich liegen, zu den Kunden dürften viele Schüler gehören.

Die Bäckerei Krumme ist in Herford schon mit Filialen am Gänsemarkt sowie an der Schwarzenmoorstraße (Markant-Markt) vertreten. Hauptsitz des Unternehmens ist jedoch Löhne. Aktuell beschäftigt die Naturbrotbäckerei 35 Festangestellte sowie 15 Aushilfen.

Die neue Filiale in Herford ist ein Ersatz für das Café Muckefuck in Löhne-Mennighüffen, das Krumme am 15. September schließen wird. Nach zehn Jahren war dort der Pachtvertrag ausgelaufen. Zudem hatte eine veränderte Verkehrsführung für weniger Kundschaft gesorgt.