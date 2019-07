Beide Rechtsabbiegespuren auf der Berliner Straße in Richtung Mindener Straße sind wieder freigegeben. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Herford (WB). An der Kreuzung Berliner Straße/Mindener Straße sind wieder beide Rechtsabbiegespuren frei. Nach dem Brand des Hochhauses am Lübbertor war eine Fahrspur aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt worden. »Der Verkehr kann dort ab dieser Woche wieder normal rollen«, sagte Ordnungsamtsleiter Lothar Sobek.

Leitungsarbeiten in der Ulmenstraße

Eine weitere Baustelle sorgt derweil in sozialen Netzwerken für einigen Verdruss. Die Stadt Herford hat die Ulmenstraße gesperrt. Weil zugleich auch an der Salzufler Straße gebaut wird, gab es Kritik. »Auf der Ulmenstraße musste das Wasserhauptrohr ausgetauscht werden. Deshalb mussten wir die Straße sperren. Das wird sich voraussichtlich auch noch bis Ende August hinziehen, weil anschließend eine neue Asphaltdecke gezogen wird«, erklärte Sobek.

»Verschiebung war nicht möglich«

Er könne die Verärgerung zum Teil zwar nachvollziehen, allerdings sei eine Verschiebung der Baumaßnahme auf das kommende Jahr nicht in Frage gekommen. »Da bauen wir immer noch an der Salzufler Straße. Das hätte keine Auswirkungen gehabt«, sagt der Leiter des Ordnungsamtes.

Schaden am Kanalschacht

Zu einer kurzen Teilsperrung wird es vermutlich im August auf der Straße Auf der Freiheit kommen. In Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 32 gibt es Probleme am Kanalschacht. Der Schaden muss vom Immobilien- und Abwasserbetrieb (IAB) behoben werden.

Arbeiten an der Bismarckstraße geplant

Kleinere Straßenbaumaßnahmen wird es in den Sommerferien auch an der Bismarckstraße geben. Unter anderem wird die Abbiegespur in die Marienstraße saniert, aber auch einige Gehwege werden ausgebessert.

Kreisel-Rückbau erst 2020

Wohl nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2020 wird der Kreisel in Elverdissen umgebaut. Wie berichtet, entspricht der Kreisverkehrsplatz nicht den Normmaßen. In den vergangenen Jahren ist es dort vermehrt zu Unfällen gekommen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW möchte aus dem Kreisel wieder eine Ampelkreuzung machen, um die Sicherheit zu erhöhen. Ursprünglich sollte der Rückbau im Herbst 2019 erfolgen. Laut Straßen NRW wird mit den Arbeiten aber wohl erst 2020 begonnen werden können.