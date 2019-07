Herford (WB/pjs). Ursula von der Leyen ist nach einer extrem spannenden Wahl mit knapper Mehrheit zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden – und wird ab kommenden Donnerstag in Herford als Schirmherrin der German Friendships erwartet.

Turbulente Tage liegen hinter der Ex-Verteidigungsministerin, weitere arbeitsreiche werden folgen. Veranstalter Ulrich Meyer zu Bexten geht dennoch weiter davon aus, Ursula von der Leyen in Herford begrüßen zu können, wie er auf Anfrage gegenüber dem HERFORDER KREISBLATT betonte: »Wir sind da recht zuversichtlich, weil wir keine Absage von ihr bekommen haben – und ich weiß, dass sie immer gerne zu unserer Veranstaltung kommt.«

»Sie ist ja selbst Reiterin«

Die Wahl im EU-Parlament sei auch für ihn »total spannend« gewesen, blickt Meyer zu Bexten zurück: »Ich bewundere Frau von der Leyen sowieso und wie sie das jetzt in den letzten 14 Tagen durchgezogen hat, ist einfach großartig. Natürlich gehört dazu auch ein Quäntchen Glück.«

Zwar glaube er nicht, dass die Schirmherrin – wie vorgesehen – von Donnerstag bis Sonntag in Herford bleiben werde. Er hoffe aber, dass Ursula von der Leyen dennoch einige offizielle Programmpunkte des Kinder- und Jugend-Reitturniers wahrnehmen könne – zum Beispiel den Empfang im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Donnerstag oder die Turniereröffnung am Freitag.

Ulrich Meyer zu Bexten: »Sie kennt den Ablauf und ich bin sicher, dass sie die Eröffnung gern selbst machen würde. Ursula von der Leyen ist ja selbst Reiterin und die Grundidee unseres Turniers gefällt ihr – schließlich hat sie schon zum 6. Mal die Schirmherrschaft über unsere German Friend­ships in Herford übernommen.«