Von Dieter Begemann

Herford (WB). Dass Lydia Fairweather einmal den Ort sehen könnte, an dem ihr Vater beigesetzt wurde, hat sie mehr als 70 Jahre lang nicht für möglich gehalten. Im Jahr 1944 war ihr Vater Hermann Abke als Kriegsdienstverweigerer in Halle/Saale hingerichtet worden.

Mitglied der Zeugen Jehovas

Lydia Fairweather ist die Einzige in der Familie, die sich noch an den Vater erinnert. Als Vierjährige hatte sie mit ihrer Mutter gewinkt, als der Vater am 27. April 1944 das Haus in der Herforder Hardenbergstraße verließ, um den Kriegsdienst zu verweigern.

Jetzt steht sie an seinem Grabstein auf dem Gertraudenfriedhof in Halle an der Saale. Fast auf den Tag genau vor 75 Jahren wurde er im dortigen Zuchthaus hingerichtet. Ihr Vater war der Dreher Hermann Abke, ein Angehöriger der Zeugen Jehovas. Das Reichskriegsgericht hatte ihn drei Wochen zuvor zum Tode verurteilt. Abke hatte sich geweigert, den Eid auf Hitler zu leisten und Soldat zu werden. Seiner Familie war offiziell nur die Vollstreckung des Urteils mitgeteilt worden.

Regelmäßig in Herford

Was nach seiner Ermordung mit dem Leichnam geschah, hatten die Angehörigen nie erfahren. »Wir haben immer geglaubt«, sagt Lydia Fairweather, »die Nazis hätten ihre Gegner alle in ein großes Loch geschmissen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde«, ergänzt sie. Aus Angst vor den eigenen Gefühlen, das Grab nicht zu besuchen, ist für sie jedoch keine Option. Seit den 70er Jahren lebt sie in England, aber der Kontakt nach Herford ist nie abgerissen. Regelmäßig kommt sie zu Treffen ihrer alten Klasse aus der Schule Falkstraße.

Doch in diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Ihr Ehemann Ron, die Tochter Esther, deren Mann Paul und die beiden Enkel Gabriel und Lydia begleiten sie. Erst vor drei Jahren hat sie erfahren, dass es tatsächlich ein Grab ihres Vaters gibt. Ihre Schritte sind ein wenig unsicher. Sie wirkt zart und zerbrechlich.

Fragen bleiben

Noch immer kämpft sie mit den Folgen eines Autounfalls vor zwei Monaten. Der Grabstein Hermann Abkes ist Teil eines Ehrenfelds, angelegt im Jahre 1948. Wie der gesamte Friedhof im Norden Halles steht es unter Denkmalschutz. 14 Reihen mit insgesamt 679 Grabsteinen. Jeder Einzelne steht für einen Menschen, der vom NS-Regime in Halle ermordet wurde.

Lydia Fairweathers Mutter hat nie erfahren, wo sich das Grab ihres Mannes befindet. Auf dem Friedhof liegen ermordete Christen neben Kommunisten, Zeugen Jehovas neben Gewerkschaftern und andere mehr. Auf den Grabsteinen stehen nur die Namen sowie das Geburts- und Todesjahr.

Natürlich ist ein solcher Friedhofsbesuch nicht ohne Tränen möglich. Aber noch mehr geht es darum, überhaupt ein Gefühl für den Ort zu bekommen, der noch vor Minuten völlig fremd war. Und vielleicht doch noch das Unfassbare ein wenig zu verstehen. Etwa wenn Lydia Fairweathers Tochter Esther angesichts der Grabsteine fast verzweifelt nach dem Ausweg sucht, den schon ihr Großvater nicht finden konnte: »Hat er denn nicht wenigstens versucht, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen?« will sie wissen.

»Alles etwas unwirklich«

Eine Antwort ist nicht möglich, denn aus dem Familienkreis sind keine entsprechenden Informationen bekannt. Es wäre jedoch gegen jede Vernunft anzunehmen, ein liebevoller Vater von drei Kindern wäre leichtfertig in den Tod gegangen. Doch bei welchem Nachbarn hätte er anklopfen können, ohne bei der Gestapo denunziert zu werden?

Alle Glaubensbrüder und -schwestern standen unter verschärfter Überwachung. Und selbst wenn er es geschafft hätte, sich selbst in Sicherheit zu bringen: Wie hätte er damit leben können, dass im Fall seines Verschwindens seine Ehefrau und die Kinder verschärfter Verfolgung ausgesetzt gewesen wären, um ihn zu finden?

Dass man Mariechen Abke verhaftet und ihr die Kinder weggenommen hätte, darf als wahrscheinlich angenommen werden. Ist es nicht so, dass allein die Frage, ob es für Abke einen Ausweg gegeben hätte, seine Mörder nachträglich entlastet und dem Opfer eine Mitverantwortung für seinen Tod zuschiebt?

Als wir nach zwei Stunden den Friedhof verlassen, klingt es fast ein wenig resigniert, als Lydia Fairweather sagt: »Das erscheint mir alles etwas unwirklich. Aber es ist richtig, dass ich hier war.« Klingt wie ein kleiner Aufbruch...