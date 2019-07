Auf ihrer Facebookseite postet Liza Snow stolz: »Ich bin Weltmeisterin in der Kategorie Dance Open und Bronze-Gewinnerin in der Kategorie Folklore. Als Deutschland-Team haben wir 20 Mal Gold und 13 Mal Silber geholt.«

Vom 12. bis 21. Juli traten in Hollywood bei den Weltmeisterschaften der darstellenden Künste Sänger, Musiker, Tänzer, Artisten, Schauspieler und Models in nationalen Teams gegeneinander an. »Dieser Wettbewerb ist noch mal eine Nummer größer als die Line-Dane-WM«, erzählte Liza Snow im Vorfeld. Bei einem Casting in Köln war sie für das insgesamt 35-köpfige Team Deutschland ausgewählt worden.