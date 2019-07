Großes Fahrradaufgebot in der Innenstadt: 1400 Teilnehmer der NRW-Radtour machen Station in Herford. Ihre Mittagspause verbringen die Hobbysportler auf dem Münsterkirchplatz. Dort gibt es sogar eine kleine Unterhaltungsshow. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Wenn 1400 Radfahrer in Herford einfahren, dann herrscht Ausnahmezustand. Der gesamte Münsterkirchplatz stand am Samstag mit Rädern voll, während die Teilnehmer der NRW-Radtour 2019 bei buntem Programm ihre erste Tagespause in der Hansestadt einlegten.

Die Stimmung war ausgelassen, als die Radfahrer mit lautem Klingelkonzert nachihrer ersten Tour des Tages in Herford einfuhren. Am Mittwoch waren sie in Rheda-Wiedenbrück gestartet, wo auch gleichzeitig Endpunkt der Reise sein wird. An diesem Morgen kam der Tross direkt aus Bielefeld angeradelt. Einen Hingucker bildeten die bunten Dekorationen an Helmen und Rädern, mit denen sich die Fahrer zu Ehren der Tour schmückten. Zur ihrer Begrüßung spielte die Band »Herford im Takt«.

Stopp in Herford dauert eine Stunde

Eine Stunde Aufenthalt hatten die Teilnehmer in Herford, bevor es nach Bad Salzuflen weiter ging. Genug Zeit, um sich auf dem Rathausplatz niederzulassen, ein kühles Bier zu trinken und dabei die Auftritte der Kunstradfahrerinnen Christina Biermann und Marianne Grosse vom RSV Wittekind Herford sowie von der Tanzschule Wortmann zu genießen.

NRW-Radtour in Herford Fotostrecke

Foto: Sophie Hoffmeier

Lars Fetzer und Niklas Bühner aus Bielefeld sind das erste Mal mit dabei. »Wir haben jetzt schon tolle Bekanntschaften gemacht und unsere Wahlheimat noch besser kennengelernt.« So hat es auch bei Catherine Hiéblot angefangen. Die Französin wollte vor drei Jahren die Radwege in ihrer Heimat nahe Bochum erkunden und ist der NRW-Tour danach treu geblieben: »Es macht einfach Spaß, in einer so großen Runde unterwegs zu sein und es entstehen echte Freundschaften.«

Mobile Werkstatt aufgebaut

210 Kilometer müssen die Teilnehmer in den vier Tagen ihrer Reise zurücklegen. Da bleiben kleine Reparaturen nicht aus. Stephen Dillon gehört zu den Technikern, die bei jeder Rast eine kleine mobile Werkstatt aufbauten und für die Teilnehmer zum Werkzeug griffen. »Da kommen schon einige platte Reifen und defekte Schaltungen zusammen«, berichtete er: »Dieses Jahr sind es vor allem die Bremsen, die sehr beansprucht werden.« Teilnehmerin Monika Nitschke aus Coesfeld kennt den Grund: »Bergig habt ihr es hier. Aber die Landschaft ist trotzdem sehr schön. Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen.«

Viertägige Tour durch Ostwestfalen

Die viertägige Tour durch Ostwestfalen wurde von Westlotto, der NRW-Stiftung und WDR 4 veranstaltet. Dahinter steckt eine logistische Meisterleistung. »Wir transportieren bei der Tour etwa 20 Tonnen Gepäck der Teilnehmer von einem Übernachtungsort zum anderen«, erklärte Logistiker Thomas Klotzbücher. Begleitet wurde der Tross von Tour-Scouts des ADFC, dem DRK-Sanitätsdienst und einem großen Team der Polizei, das für kurzzeitige Sperrungen auf der Strecke verantwortlich war.