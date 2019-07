Wer Reifen einfach in die Landschaft wirft, dem ist der Zustand der Natur wohl ziemlich gleichgültig. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Rasen- und Strauchschnitt in Plastiksäcken am Ackerrand, Getränkedosen, Möbelteile und jetzt auch noch ein Berg alter Autoreifen – abgeladen im Grüngürtel an der Stadtgrenze zu Bielefeld.

Während die einen für eine intakte Umwelt auf die Straße gehen, ist vielen anderen der Zustand der Natur leider ziemlich egal. Nur so ist zu erklären, warum immer wieder und anscheinend auch immer häufiger Müll in der Landschaft entsorgt wird.

Den Ärger haben nicht zuletzt Landwirte, die den Unrat auf ihren Flächen finden und beseitigen müssen. Umweltsündern drohen zwar Strafen. Allerdings bleibt deren abschreckende Wirkung überschaubar, solange die Übeltäter nur selten erwischt werden.