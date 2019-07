Herford (WB/lak). Artig und still sitzen die sieben Jungs im großen Rathausaal, lassen sich die Begrüßung von ihrem Trainer übersetzen. Als sie ein Stück Herforder Schokolade geschenkt bekommen, huscht dann doch noch ein Lächeln über ihre Gesichter. Die Nachwuchsfußballer aus Changzhou/China sind bis zum 9. August in Herford zu Gast.

Möglich macht den Austausch einmal mehr der Herforder Unternehmer Heiner Wemhöner, dessen Firma unter anderem in Changzhou produziert. Lokaler Ansprechpartner ist der SC Herford. Mit Ex-Torwart Karim Manaa hat der Verein einen echten China-Experten in seinen Reihen. Vor zwei Jahren war er für neun Wochen in der Herforder Partnerstadt und trainierte dort Schulmannschaften.

Manaa kennt sich aus

Manaa und SCH-A-Jugend-Trainer Daniel Hollensteiner kümmern sich tagsüber mit dem mitgereisten Sportlehrer und Trainer Qiu Li Ye, genannt Jeff, im Jahnstadion um die fußballerischen Fortschritte der Zehn- bis Zwölfjährigen. Gewöhnlich spielen sie in der Heimat in der Schulliga in Fünfermannschaften.

Untergebracht sind sie in Herforder Familien. Und auch für ein sportliches Rahmenprogramm haben die Gastgeber gesorgt. »Wir fahren mit den Jungs am Samstag zum Zweitligaspiel Osnabrück gegen Heidenheim, schauen uns Montag Arminia Bielefeld gegen St. Pauli an und besichtigen das Stadion und das Fußballmuseum in Dortmund. Dann haben wir sogar einen chinesischen Übersetzer«, berichtet Daniel Hollensteiner.