Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Könnten diese Schlösser reden, was für Geschichten würden sie erzählen! Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Am Dienstag sind die ersten Liebessschlösser an der Hertabrücke entfernt worden.

Auf diesen Termin hatte die Stadt im Vorfeld bereits hingewiesen, um Liebenden die Rücknahme ihrer Schlösser zu ermöglichen. Voraussetzung allerdings wäre, dass das Paar einen Schlüssel behalten hat – was wohl selten geschehen ist. Um die Unzerstörbarkeit ihrer Liebe auszudrücken, haben die meisten die Schlüssel in die Aa geworfen.

Brücke wird saniert

Diese Erfahrung hat auch SWK-Mitarbeiter Jürgen Klinksiek gemacht, der am Morgen mit dem Aufbrechen der Schlösser begann. Bevor es aber im großen Stil losgehen konnte, hatten sich schon zwei Paare eingefunden, um sich ihr Schloss knacken und aushändigen zu lassen. Wer seine Treueschwüre ebenfalls zurückhaben will, kann sich in den nächsten Tagen an die SWK unter Telefon 0151/20318993 wenden.

Notwendig geworden war das Entfernen der Schlösser, weil die Brücke bis Mitte September saniert werden soll. Und da die Schlösser das Geländer beschädigen, wird es an der Hertabrücke für Liebende keine Zukunft geben. Um Herford nicht als Stadt ohne Herz dastehen zu lassen, soll aber in der Nähe eine Art Geländer-Ersatz geschaffen werden.

Mehrere Paare auf einem Schloss

Auf die Frage, ob es ihm denn leid tue, die Liebesschlösser zu entfernen, sagt Jürgen Klinksiek: »Ein bisschen schon.« Aber vor allem wisse er, dass er am Abend schwere Arme habe. Für einige der etwa 270 Schlösser muss er sogar zur Flex greifen – die Ketten, mit denen sie befestigt sind, sind so dick, als gelte es, den staunenden Mitmenschen eine 1000-jährige Liebe zu demonstrieren.

Knapp zehn Leute haben bei der SWK bereits angerufen, um sich ihre Schlösser abzuholen. Wie viele noch folgen werden, steht in den Liebessternen. Manch heiße Zuneigung mag inzwischen den Weg alles Irdischen gegangen sein. Vergleichsweise frisch ist das Schritt-für-Schritt-Projekt 2019, bei dem sich gleich mehrere Paare auf einem Schloss verewigt haben.

Herbert und Tanja

Aus dem Jahr 2007, als alles begann, stammt das liebesrote Exponat von Herbert und Tanja. An anderen Schlössern wiederum wurde der Name des Paares von einem schwarzen Kreuz unkenntlich gemacht – das Ende einer Liebe oder der Seitenhieb von Nebenbuhlern, die den Liebenden ihr Glück nicht gönnen?

Mutmaßungen sind erlaubt – jetzt werden die Schlösser bei der SWK gelagert. Am Freitag beginnen die Arbeiten auf der Brücke, die dann gesperrt wird.