Die Aldi-Filiale am Westring 64 wird abgerissen. Im Januar 2020 soll dort ein neuer Aldi-Markt eröffnet werden. Foto: Schelberg

Herford (WB/pjs). Die Kunden des Aldi-Marktes am Westring 64 müssen sich beim Einkauf bald neu orientieren: Der Discounter schließt den Markt am kommenden Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr – und zieht vorübergehend um in die Kiebitzstraße 33.