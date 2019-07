Von Lars Krückemeyer

Der Fußball-Weltmeister von 1990 und Ex-Bundestrainer aus Los Angeles wird am Mittwoch, 24. Juli, auf dem Bexter Hof erwartet, wenn seine Tochter Laila (Teilnehmerin für die USA) unter der Anleitung von Weltklassereiter Ludger Beerbaum trainiert. Klinsmanns Frau Debbie war schon live dabei, als die 17-jährige Laila zum ersten Mal ihren Teampartner Mick Haunhorst kennenlernte.

Freitag beginnen die Springen

Mit dem erfolgreichen Springreiter aus Hagen am Teutoburger Wald bereitet sich Laila Klinsmann nun für die am Freitag beginnenden Wettbewerbe der Juniorenklasse vor. »Es ist wunderschön und groß hier. Ich bin aufgeregt und freue mich, neue Leute kennenzulernen und neue Erfahrungen im Reiten zu machen«, sagt sie.

Auftakt der German Friendships in Herford Foto: Thomas Meyer

Seit vier Jahren reitet Laila Klinsmann. Mit Fußball wie ihr Vater und Bruder Jonathan (22), Torwart beim FC St. Gallen, hat sie nichts am Hut. Erste reitsportliche Erfahrungen in Deutschland hat die 17-Jährige bereits in der Akademie von Ludger Beerbaum gemacht. Für die Teilnahme an den German Friendships, vermittelt von Turniersprecherin Susanne Strübel, wurde es höchste Zeit. »Ende des Jahres wird Laila 18 Jahre alt. Das ist ihre letzte Chance«, erklärt Mutter Debbie.

Schrille Kostüme

Als erstes Paar rief Showmaster und Spaßmacher Pedro Cebulka am Dienstagmittag die Zwölfjährige Naomi Himmelreich aus Niederbrechen (Mittelhessen) und die US-Amerikanerin Della White im brütend heißen Zelt nach vorne. Diesen beiden drückt der stets schrill kostümierte Pedro ganz besonders die Daumen, schließlich ist das Friendships-Urgestein aus Calgary seit vielen Jahren eng mit Naomis Familie verbunden. »Wir haben ihn mal bei einem Turnier in Kanada kennengelernt. Pedro ist dann später sogar zum Bäumchenstellen für Naomi gekommen«, berichtet Mutter Luisa von der Tradition, die hierzulande als Babypinkeln bekannter ist.