Peter Trabner probt sein Theaterstück mit einem Baum – zu erleben am Freitag ab 19 Uhr im Herforder Aawiesenpark Foto: Gunar Meinhold

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Pestkranker, Tatort-Pathologe, Mann, der mit einem Baum spricht: Der Schauspieler Peter Trabner ist ein Spezialist für skurrile Rollen. Mit seinem ungewöhnlichen Baum-Stück gastiert er am Freitag im Aawiesenpark.

Im Rahmen der Reihe »Mein Sommer, meine Stadt« präsentiert der 50-Jährige sein Solostück »Der Tod des Empedokles«. Dieses bezieht sich auf ein nicht fertiggestelltes Drama von Friedrich Hölderlin.

Schauspieler wird geheilt

Für Trabner ist es das erste Öko-Theaterstück der Weltliteratur – und die Zuschauer erleben, wie der Schauspieler das Umwelt-Thema mit einem Baum einstudiert. Nicht weil er sonst niemanden zur Hand hätte, sondern: »Der Baum steht als Repräsentant für die gesamte Natur.« Dessen bloße Existenz vermittelt laut Trabner eine klare Botschaft: »Wir brauchen den Baum, aber er braucht uns nicht.«

Weil es nicht der Normalfall ist, mit einem Baum zu sprechen, landet der Schauspieler irgendwann in der Psychiatrie – wie der Dichter Hölderlin. Was dann folgt, will Trabner nicht verraten. Immerhin so viel doch: »Ich werde als geheilt entlassen.«

Doch im Gespräch mit ihm wird schnell klar, dass es bei der Handlung nicht um ein Ergebnis geht, sondern, dass die Probe, der Weg zum fertigen Stück, das Ziel ist. Trabner reiht eine Assoziation an die andere, stellt Verbindungen zwischen dem Leben im Wohlstand und Ausbeutung sowie Naturzerstörung her.

Auf Mittelaltermärkten

Gleichgültig werde das Stück niemand lassen, verspricht er. Nachdem er das 2013 geschriebene Naturdrama vor zwei Jahren erstmals im größeren Stil gespielt hat, stieg das Interesse enorm. Und jetzt erst recht: »Es geht gerade richtig durch die Decke, es scheint den Nerv der Zeit zu treffen«, betont der Schauspieler, der in Bückeburg aufgewachsen ist.

Seit 1992 lebt er in Berlin und träumte von Clownerie, Pantomime und Straßentheater. Auf Mittelaltermärkten verkörperte er verrückte Ritter oder Pestkranke, gleichzeitig war er im »normalen« Sprechtheater unterwegs.

Dann drehte er einen Film – und nachdem dieser auf einem Filmfestival gezeigt worden war, rief 13 Tage später jemand vom Tatort an. Für Trabner ein Traum, denn einen Tatort-Drehtag wollte er immer mal erleben. Seine erste Rolle hatte er in einem Münster-Tatort, der Popularitätsdurchbruch gelang ihm später in Dresden: Als Gerichtsmediziner Dr. Falko Lammert ist der Mann fürs Ungewöhnliche regelmäßig dabei, wenn es darum geht, Morde aufzuklären.

»Lammers Leichen«

Ein Typ mit Schnauzbart und Charakter, der sich seine Gedanken über die Welt macht: So tritt Trabner in der Online-Mini-Serie »Lammerts Leichen« auf, die gewissermaßen als Sidekick aus dem Tatort hervorgegangen ist. Derzeit haben die Folgen eine Länge von etwa fünf Minuten. »Aber es soll größer werden«, kündigt der 50-Jährige an. Regie führt der Stromberg-Erfinder Ralf Husmann.

Zu sehen sind die Folgen in der ARD-Mediathek. Sie zeigen einen Dr. Lammert im Leichensaal, der im Stil des »Tatortreinigers« über Geburt, Tod und alles, was dazwischen liegt, diskutiert. Am Freitag wird er im Aawiesenpark ab 19 Uhr mit einem Baum reden – die Welt des Peter Trabner ist bunt.