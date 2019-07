Von Hartmut Horstmann

Meditative Atmosphäre

Mehrfach war der Maler aus Bielefeld nach Herford gefahren, um sich die Räumlichkeiten des Kunstvereins anzuschauen. Einige der vor allem in den vergangenen zwei Jahren entstandenen Bilder hat er speziell für den Ausstellungsraum gemalt, beziehungsweise gezeichnet. Viele Gedanken hat er sich über das Zusammenspiel von Ort und Kunst gemacht – und eine Lösung geschaffen, die dem mitunter dunkel wirkenden Sonderausstellungstrakt des Pöppelmann-Hauses etwas Diesseitig-Meditatives verleiht.

Der Ausstellungsbesucher, der die meist großformatigen Bilder erstmals sieht, erblickt vor allem Farbflächen und schwungvolle Linien. Stets fühlt man sich an etwas erinnert – ohne genau zu wissen, an was. Um das Mysterium des Klarkonturierten zu ergründen, hilft ein Blick in die Biographie des Künstlers.

Brückenschlag zwischen Kulturen

Da die Vornamen viel zu lang sind, nennt sich der in Afghanistan aufgewachsene nur nach seinem Familiennamen. Schon in seiner Jugend begann er mit der Kalligraphie, merkte dann aber, dass ihn die Form mehr interessiert als der Inhalt. Aatafi studierte Malerei, die Zeichen erhielten zunehmend ein Eigenleben.

1995 kam er nach Deutschland – und lernte in Dresden die deutsche Moderne kennen. Als Gaststudent entwickelte er seine aus der Kalligraphie entstandene Kunst in Richtung Reduktion und Abstraktion weiter. Seine Zeichen werden erwachsen, gleichzeitig schafft der Künstler so den Brückenschlag zwischen den Kulturen, die er erlebt hat. Eine wichtige Rolle spielt die Farbe Blau, die für die hochwertigen Lapislazuli-Vorkommen in Afghanistan steht. Für denjenigen, der es erkennt, thematisiert der Künstler so auch die Ausbeutung von Bodenschätzen in seiner Heimat.

Kontrollierte Offensive

Den einen oder anderen expressiven Spritzer hat der seit 1999 in Bielefeld lebende Künstler eingebaut – gewissermaßen Ausdruck einer künstlerisch kontrollierten Offensive. Indem sich die Zeichen aus der islamischen Schriftkunst emanzipieren, werden sie universell. Seine Kunst habe keinen Ort und keine Religion, betont Aatifi.

Die Ausstellung »Alphabet der Malerei« wird am Samstag, 27. Juli, um 16.30 Uhr eröffnet (zu sehen bis zum 27. Oktober). Die Kunsthistorikerin Janina Strathmeier führt in die Ausstellung ein.