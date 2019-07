Von Karin Koteras-Pietsch

Herford (WB). Heinz (46) hatte einen richtig guten Job. Er gönnte sich eine schöne Wohnung, fuhr zweimal im Jahr in den Urlaub. Und auch sonst fehlte es ihm an nichts. Er fuhr einen schicken Wagen, den er finanziert hatte, war viel im Internet unterwegs, bestellte gern Klamotten oder andere schöne Dinge, schloss einen teuren Handy-Vertrag ab. Alles kein Problem. Heinz konnte sich all das leisten. Und dann wurde er plötzlich arbeitslos.

Die ersten Monate konnte er noch überbrücken. Doch irgendwann geriet er mehr und mehr in Zahlungsverzug. Konnte seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Er steckte den Kopf in den Sand, griff zur Flasche, kapselte sich immer mehr von seinem Umfeld ab. Unterdessen flatterten weitere Rechnungen ins Haus, die Heinz irgendwann gar nicht mehr öffnete. Er hätte sie ohnehin nicht begleichen können. Erst als ihm der Strom abgestellt wurde und er seine Wohnung zu verlieren drohte, wandte er sich schweren Herzens an die Schuldnerberatung.

Heinz ist nur ein Beispiel, wie ein Mensch in die Überschuldung geraten kann. Dagmar Rupprecht von der sozialen Schuldnerberatung beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Herford kennt solche Fälle nur zu gut. Zunächst einmal weist sie deutlich auf den Unterschied zwischen verschuldet und überschuldet hin.

Etwa 25.000 Menschen im Kreis Herford überschuldet

»Verschuldet ist der, der zum Beispiel ein Haus oder ein Auto auf Raten kauft, seine Verbindlichkeiten aber zahlen kann«, sagt Rupprecht. Überschuldet sei derjenige, der seine Schulden mit seinem Einkommen in den nächsten fünf bis sechs Jahren nicht zahlen könne. Aktuell seien laut Schuldneratlas in Deutschland 6,93 Millionen Menschen überschuldet, im Kreis Herford 10,1 Prozent, das sind etwa 25.000 Menschen.

Dabei gebe es bei Weitem nicht den einen pauschalen Grund für eine Überschuldung, sagt Stefan Heckers, Geschäftsführer des SkF in Herford. Der »Klassiker« ist sicher wie bei Heinz die Arbeitslosigkeit, aber auch Krankheit, Trennung, Scheidung, Tod, mangelnde Finanzkompetenz oder Sucht zählen zu den Gründen. Und noch immer sei die Überschuldung kein offenes Thema, sondern eher ein mit Scham besetztes, sagt Heckers. »Wir als Berater können erst einmal zuhören, gratulieren, dass jemand gekommen ist.« Denn die Einsicht und die Suche nach Hilfe sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Der nächste Schritt ist dann das ehrliche Gespräch in der Beratung. »Wir regeln die Situation nicht für den Betroffenen. Wir möchten, dass er sich selbst hilft. Wir möchten, dass sich bei dem Menschen etwas verändert«, sagt Dagmar Rupprecht.

Überblick verloren

So steht am Anfang die Bestandsaufnahme. Die Berater müssen wissen, wie hoch die Verbindlichkeiten sind und bei wem sie bestehen. »So mancher hat hier schon den Überblick verloren, weil er Rechnungen gar nicht mehr öffnet«, sagt die Beraterin.

»Wenn wir genau wissen, wo der Betroffene steht, können wir Möglichkeiten aufzeigen, wie es weitergehen kann«, erläutert Stefan Heckers. Da gebe zum Beispiel die Möglichkeit eines Haushaltsplanes. Der weise meist erst einmal ein Minus auf. »Wir machen keine Vorgaben, im Gespräch erarbeiten wir, wie und wo eingespart werden kann.«

Manchmal brennt’s auch. Dann müssen schnell Lösungen her, zum Beispiel wenn der Verlust der Wohnung droht, weil die Miete nicht mehr gezahlt wird oder wenn der Strom abgestellt wurde. »Wir helfen beim Ausfüllen von Formularen oder beim Verstehen von Behörden-Schreiben, die manchmal schwer zu lesen sind«, zählt Rupprecht einige Punkte auf. Die Berater unterstützen, wenn es um Gläubiger und ihre Schreiben geht. »Diese können sehr drohend geschrieben sein. Gläubiger machen häufig Druck. In ihren Briefen können Halbwahrheiten stehen, zum Beispiel wenn es um Haftandrohungen geht.«

Angst vor Gefängnis unbegründet

So könne es vorkommen, dass ein Schuldner in der Angst lebe, ins Gefängnis zu müssen. Das sei natürlich nicht der Fall, wenn er in Zahlungsverzug gerate, sondern möglicherweise dann, wenn er ständig Gerichtsvollzieher-Termine versäume. »Es ist auch schon vorgekommen, dass jemand nur verhaftet worden ist, um bei der Polizei eine Vermögensauskunft zu unterschreiben«, weiß Heckers.

»Wir wollen den Menschen helfen, ihre Ängste abzubauen, wir wollen ihnen erklären, was ihre Rechte und was ihre Pflichten sind. Wir erklären, was eine Kontopfändung oder eine Pfändungsgrenze ist. Wir klären auf über Verbraucherinsolvenz-Verfahren oder Schuldnerregulierungsverfahren, das bedeutet wie wir vorhandenes Geld sinnvoll verteilen. Denn Menschen neigen dazu, Geld demjenigen zu geben, der am lautesten schreit«, sagt Dagmar Rupprecht. Die Beratung hilft im Bedarfsfall bei Gesprächen mit Kreditinstituten.

Aufklärung ist ein Rechtsanspruch

Ein ganz aktuelles Thema ist für die Berater die Altersarmut. Bestattungskosten beim Verlust des Partners, das Wohnen, das Erben von Schulden oder Haustürgeschäfte können Gründe für die Verschuldung über 70-Jähriger sein. Und dann gibt es hier auch noch die Scham, staatliche Hilfen zu beantragen.

Heckers und Rupprecht: »Die Aufklärung der Menschen ist ein Rechtsanspruch. Und wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten.«

Daten und Fakten

Laut Creditreform-Schuldneratlas waren 2018 in Deutschland 10,4 Prozent der Verbraucher überschuldet. Im Kreis Herford waren es 10,9 Prozent, das sind rund 27.370 Menschen, was 13.685 überschuldeten Haushalten entspricht. Damit liegt der Kreis auf Platz 293, Platz eins belegt Eichstätt/Bayern mit einer Quote von 3,85 Prozent, den letzten Platz (401) Bremerhaven Stadt mit 21,22 Prozent. In den vergangenen Jahren gab es im Kreis Herford nur leichte Schwankungen. 2013 lag die Überschuldungsquote bei 10,79 Prozent bei 248.988 Einwohnern.

Im Kreis Herford bieten folgende Institutionen Schuldnerberatung an: die AWO, Bezirksverband OWL, zuständig für Löhne und Vlotho; das DRK, Kreisverband Herford-Land, zuständig für Bünde, Kirchlengern, Rödinghausen und Spenge; der SkF Herford, zuständig für Herford, Hiddenhausen und Enger.

Die Sozialberatung für Schuldner haben in 2018 insgesamt 1724 Menschen aufgesucht. Zu Präventionsveranstaltungen in Schulen und Institutionen kamen 708 Personen.

Hauptauslöser für Überschuldung sind Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Tod des Partners, Erkrankung, Sucht, Unfall, unwirtschaftliche Haushaltsführung, gescheiterte Selbstständigkeit, Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaften, gescheiterte Immobilienfinanzierungen, unzureichende Bürgschaftsberatung, Haushaltsgründung/Geburt eines Kindes.