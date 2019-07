Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Stedefreunder Nächte sind lang. Und sie können wild und laut sein – zumindest dann, wenn Christian Barke und Freunde zum Metalfestival in den Stedefreunder Krug laden. In diesem Jahr steigt die Party mit der kulturell-kulinarischen Mischung aus Metalmusik und Mettbrötchen am 5. Oktober.

Ehrlich wie ein Gitarrenriff

Vier Bands geben sich bei der siebten Auflage des Festivals die Ehre. Die Tatsache, dass sich die Veranstaltung über Jahre etabliert hat, zeigt zweierlei: Zum einen erfährt sie aus Sicht der Organisatoren genügend Zuspruch. Zum anderen neigen die Fans trotz aller Klischees nicht dazu, einen Saal in Trümmern zu hinterlassen. Im Gegenteil – wie Christian Barke betont: »Metalfans sind absolut friedliche Leute.«

Die Bürgerschreck-Geste gehört dazu – was sich auch im Namen »Whores of Metal« widerspiegelt. Und in einer Ankündigung spricht der Bass spielende Mitveranstalter in launigen Worten vom Stedefeinder Krug. Die Atmosphäre in dem Lokal mit Bühne, Saal und altgedientem Mobiliar bezeichnet er als »einmalig«. Kein modischer Schnickschnack, sondern ehrlich wie ein Gitarrenriff zum Pilsbier.

Karten an der Abendkasse

Bis zu 130 Zuschauer erwarten die Organisatoren – Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Probleme habe es da noch nicht gegeben, sagt Barke, der am 5. Oktober mit der Herforder Band Pankration zu erleben ist.

In der Szene habe das Festival einen guten Ruf, sagt Jens Eggersmann, Gitarrist bei der Bünder Band Uncover. Auf bis zu zehn Konzerte im Jahr kommt das Quartett, das den eigenen Sound unter anderem als »powergeladen« charakterisiert.

Mächtig Power versprechen auch die anderen Bands – als da wären neben Pankration und Uncover: Necrotic Woods (Steinheim) und Pandorium (Minden). Dazu in den Pausen ein Poetry-Slam-Projekt namens Blutwurst. Nach der Devise: Wilde Kerle können auch lustig sein.