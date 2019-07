Das Feuer brannte an dem Gebäude der ehemaligen Tischlerei, in dem die Heizung untergebracht ist. Auf den Spänebunker griff es nicht über. Foto: Ruth Matthes

Herford (WB/rkl). Im Innenhof einer ehemaligen Tischlerei im Gewerbegebiet Falkendiek an der Hombergstraße ist am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Personen waren nicht gefährdet.

»Als die Kollegen von der Löschgruppe Schwarzenmoor als erste zum Brandort kamen, stand das Vordach des Gebäudes neben dem Spänebunker in Flammen«, berichtet Axel Freihof, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Herford. »Darunter waren Paletten und alte Matratzen gelagert, die lichterloh brannten. Die Flammen griffen auch auf das Gebäudedach über. Da kein Arbeiter mehr vor Ort war, sei auch niemand zu Schaden gekommen.

Keine Personen betroffen

»Wären die Kollegen nicht so schnell vor Ort gewesen, hätte die Gefahr bestanden, dass das Feuer auch auf weitere Gebäude übergreift«, so Freihof. Besonders der Spänebunker bereitete den Feuerwehrleuten Sorgen.

In dem Haus, an dem der Brand ausbrach, befindet sich nach Aussage des heutigen Nutzers die Heizungsanlage. Die ehemalige Tischlerei diene als Möbellager. So waren auch in der Halle zahlreiche Kartons gestapelt, die aber vom Feuer verschont blieben. Der Spänebunker sei leer, so der Hausherr. »Auch Reste von Spänen können schon reichen, um einen Bunker zu entzünden«, gab Freihof jedoch zu bedenken.

Ursache noch unklar

Kurz nach der Löschgruppe Schwarzenmoor trafen auch die Kollegen des Löschzugs Herford-Mitte, der Löschgruppen Diebrock und Elverdissen sowie die Hauptamtlichen vor Ort ein. Letzte brachten ihren Teleskopmast mit, der es ihnen ermöglichte von oben an das Dach zu gelangen, es zu löschen und aufzuschneiden, um nach Glutnestern zu suchen. Insgesamt waren 79 Kräfte im Einsatz. Vorsichtshalber standen auch die Drehleitern aus Vlotho und Hiddenhausen und ein Löschfahrzeug aus Vlotho bereit.

Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Die Kripo ermittelt vor Ort.