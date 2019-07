Von Peter Schelberg

Für den DRK-Kreisverband Herford-Stadt führen hier in der »Alten Schule Ottelau« Fotograf Markus Oh und DRK-Digitalisierungsbeauftragter Thomas Pilz Regie. Die fertige Szene soll – neben weiteren Trainings-Sequenzen – für das Projekt »Ausbildung mit Virtueller Realität (VR)« verwendet werden. Damit hat sich der DRK-Kreisverband bei der Förderinitiative »digital.engagiert« von Amazon und Stifterverband beworben – mit Erfolg: 150 Initiativen aus ganz Deutschland hatten sich hier beteiligt.

Projekt aus Herford wird mit 10.000 Euro gefördert

Das Projekt aus Herford erhielt am Ende neben elf weiteren Preisträgern den Zuschlag. Damit verbunden ist eine Finanzspritze von 10.000 Euro und ein sechsmonatiges Coaching bei der Weiterentwicklung ihres VR-Projekts. Am Ende des Programms werden drei Projekte als Gewinner ausgezeichnet. Sie erhalten Preisgelder von insgesamt 30.000 Euro.

Projektinitiator Ralf Hoffmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, will mit der VR-Technik eine neue und zeitgemäße Ausbildungsmethode etablieren: »Sie kann uns im DRK helfen, Ehrenamtliche zu begeistern und zu gewinnen – denn wir holen damit vor allem junge Leute in ihrer Lebenswelt ab.«

Auf Knopfdruck »mittendrin«

Mit Hilfe der VR-Brille können die ehrenamtlichen Rettungssanitäter quasi auf Knopfdruck in einzelne Übungsszenarien virtuell eintauchen. Sie sind »mittendrin« im Geschehens, das sie über die Brille dreidimensional vor Augen haben. Das Bild passt sich der Kopfbewegung an. Der Nutzer kann nach links und rechts, oben und unten schauen und das Bild folgt seinem Blick.

Für die ehrenamtlichen Rettungssanitäter des DRK-Kreisverbandes kann so der Ablauf einer Ersten Hilfe simuliert werden – dabei lässt sich ganz ohne Risiko genau das trainieren, was im konkreten Fall mit einem Verletzten oder einem Patienten zu tun ist.

Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Für Ralf Hoffmann liegen die Vorteile der neu entwickelten 3-D-Ausbildungsmodule auf der Hand: »Man kann auf diese Weise orts- und zeitunabhängig lernen, Erfahrungswissen sammeln und an Routine gewinnen. Und wird damit gestärkt und vorbereitet in Situationen gehen, die man vorher nicht kennenlernen und beispielsweise auch nicht am Tageslichtprojektor üben konnte.«

Der DRK-Chef vergleicht das Trainingsprogramm mit Methoden großer Airlines: »Die bilden ihre Piloten auch in Flugsimulatoren aus. Nichts anderes machen wir mit unseren VR-Brillen: Das analoge Lernen wird in einen Erfahrungsraum gepackt. Damit die erlernten Handgriffe und Techniken im Ernstfall auch sitzen.«

Förderinitiative »digital.engagiert«

Die Förderinitiative »digital.engagiert« von Amazon und Stifterverband fördert zivilgesellschaftliche Digitalisierungsprojekte für die Bildungsarbeit. Die Schirmherrschaft hat Dorothee Bär, Staatsministerin und Beauftragte für Digitalisierung.

Gesucht sind »Projekte, die Bildungsformate und -angebote digital ergänzen oder ganz neu denken – damit auch die Generation von Morgen die nötigen Zukunftskompetenzen erwirbt«. Eine Jury hat aus allen Einreichungen 12 Projektideen ausgewählt, die ein halbes Jahr unterstützt und begleitet werden: von den ersten Planungen bis zur Umsetzung ihrer Projektidee.

DRK-Geschäftsführer Ralf Hoffmann wirbt dafür, dass die in Herford präsentierte Rettungsdienst-Ausbildung mit Hilfe »Virtueller Realität« künftig in weiteren DRK-Gliederungen und Bereichen eingesetzt wird – beispielsweise in der Pflege oder der Altenhilfe. Die Ausbildung mit VR könne als »Leuchtturmprojekt« auch andere Organisationen zur Umsetzung ermutigen.