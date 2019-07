Von Peter Schelberg und Lars Krückemeyer

Herford (WB). Gut, dass die gekühlte Limo schon bereitstand – denn dieser Empfang im Rathaus dürfte als der bisher heißeste in die Geschichte der German Friendships eingehen. Für diverse La-Ola-Wellen beim Gruppenfoto reichte die Energie der 100 Nachwuchsreiter natürlich trotzdem, als Bürgermeister Tim Kähler ihnen an der Treppe ein »Willkommen in Herford!« zurief.

Der Kutschenkorso fiel diesmal etwas kleiner aus. Trotz der großen Hitze hatten sich Familie Meyer zu Bexten und Ehrengäste in fünf Kutschen mit sieben Pferden – gestellt vom RV von Lützow – am späten Nachmittag auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Die 100 Kinder und Jugendlichen aus 32 Nationen wurden in Bussen zum Rathaus gefahren.

»Zu Großveranstaltung von internationalem Rang entwickelt«

Im großen Sitzungssaal würdigte Bürgermeister Kähler in vier Sprachen die Bedeutung der German Friendships, die 1999 erstmals auf dem Bexter Hof ausgetragen wurden. »Seitdem treffen sich alle zwei Jahre viele Menschen unterschiedlichen Alters aus der ganzen Welt vor den Toren unserer Stadt. Mit viel Mut hat die Familie Meyer zu Bexten die Veranstaltung aus der Taufe gehoben und zu einer Großveranstaltung von internationalem Rang entwickelt«, betonte der Verwaltungschef: »Neue Freundschaften entstehen, viele Kontakte werden bis heute gepflegt und das über unterschiedliche Kulturen und Sprachen hinweg.«

Die besten Reiter der Welt in Herford

»Wieder einmal sind die besten Reiter der Welt nach Herford gekommen, um Euch zu trainieren und Euch zu helfen«, sagte Lars Meyer zu Bexten an die Nachwuchsreiter gerichtet. Als Ehrengast hatte er seinen früheren Studienkollegen Sönke Lauterbach, Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, mit ins Rathaus gebracht. Lauterbach verwies darauf, dass die Familie Meyer zu Bexten mit den German Friendships einen Traum in die Realität umgesetzt und damit auch die internationale Verständigung gefördert habe.

Das Vormittagstraining war bei Temperaturen jenseits der 30 Grad etwas verkürzt beziehungsweise so früh wie möglich absolviert worden. »Wir haben zwei Ventilatoren ergattert, die unsere Pferde in der Box kühlen«, berichtet Karin Albrecht aus der Nähe von Augsburg. Ihre Tochter Theresa reitet in der Juniorenklasse mit der Australierin Sophie Hatch.

»Öfter duschen, aber auch in Bewegung bleiben«, lautet das Rezept von Brigitte und Emilia Eichten aus Hamburg. Die Tochter startet bei den Kindern mit der US-Amerikanerin Caroline Mawhinney. Gastgeber Ulrich Meyer zu Bexten zieht das Programm übrigens seit Tagen im Anzug und mit langärmeligem Hemd durch. »Ich habe gar keine kurze Hose«, sagt er mit einem Lächeln.