Herford (WB/in). Der Modehersteller Brax wird am Stammsitz in Herford in diesem Jahr 18 und 2020 weitere 23 Stellen abbauen. Hintergrund sei eine geplante Neuausrichtung der Qualitätssicherung im Bereich Hose, die künftig in stärkerem Maße extern vorgenommen werden soll.