Herford (WB/lak). Baseball-Kappe, Polo-Shirt und kurze Hose: Sommerlich leger gekleidet hat Fußball-Weltmeister und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (54) am Freitag, 26. Juli, die German Friendships in Herford besucht.

Beim internationalen Turnier im Springreiten startet seine Tochter Laila Klinsmann (17) für die USA und hatte an der Seite von Mick Haunhorst ihren ersten Auftritt.

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann besucht die German Friedships in Herford Fotostrecke

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann besucht die German Friedships in Herford Foto: Lars Krückemeyer

Vor den Augen des Papas blieb sie wie ihr Partner ohne Fehler und liegt im Wettbewerb, der bis Sonntag dauert, aussichtsreich im Rennen.

Bis auf die Bundesliga-Gastspiele auf der Bielefelder Alm konnte sich Jürgen Klinsmann an keinen Besuch in der Region erinnern. Ein großes Lob hatte er für die Gastgeber auf dem Bexter Hof parat: »Schöner geht’s ja gar nicht. Toll, dass unsere Tochter hier so viele Reiter kennenlernt«, sagte er zum Ambiente des Turniers, das in diesem Jahr 20 Jahre besteht.