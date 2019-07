Musik ist ein Mittel der Kommunikation mit Demenzkranken. Musikgeragogin Elke Eisenburger (rechts) singt hier gemeinsam mit ihrer an Demenz erkrankten Mutter. Durch bekannte Melodien kommen Erinnerungen wieder leicht zum Vorschein.

Herford (WB). Musik bringt die Menschen zusammen. Insbesondere Demenzkranke reagieren auf Lieder, die sie in frühen Jahren gehört haben. Musikgeragogin Elke Eisenburger kennt sich da bestens aus – als Leiterin des AWO-Begegnungszentrums Kastanienallee und als Tochter einer demenzkranken Mutter.

Die 87-jährige Mutter von Elke Eisenburger (61) ist an Demenz erkrankt. Bisher feste Pfeiler ihres Lebens bekommen Schlagseite und brechen weg. »Zunehmend unsicher bewegt sie sich auf diesem Trümmerfeld. Wirbelstürme von angstvollen Gedanken stürzen sie in völlig unaufgeräumte Situationen, sind laut – zu laut«, berichtet die Musikgeragogin.

Musik ist Kommunikation

In ihrem Beruf aber kann sie Hilfe und Unterstützung geben. »Musik ist eine Form der Kommunikation zwischen uns. In der Kindheit sangen wir viel miteinander – ein Vorteil, aber keine Voraussetzung. Ich spüre immer öfter, wie Musik uns hilft. Ja, man kann es wirklich so ausdrücken: Sie rettet uns beide«, beschreibt Elke Eisenburger das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter.

Mit der Qualifikation zur Musikgeragogin an der Fachhochschule Münster habe sie verschiedene Methoden der Vermittlung von Musik erlernt. Die Musikgeragogin beschreibt es so: »Ich summe die Melodie eines bekannten Volksliedes. Und tatsächlich, Mutter beginnt leise zu singen, kaum verständliche Worte, bruchstückhaft. Ich singe den Text leise mit, gebe Anregung, Struktur, Hilfestellung. Wir nehmen einander wieder wahr, hören uns und hören uns zu. Wir ergänzen uns lachend und staunen beide, dass Melodie- und Textpassagen doch so präsent sind.« Im Gesicht ihrer Mutter spiegele sich Erleichterung, eine kleine Freude darüber: »Ich kann’s noch!«

Musik ist Gedächtniskunst

Das Langzeitgedächtnis für Musik ist besonders stabil und zuverlässig. Musik, sagt Elke Eisenburger, sei Struktur, Ordnung und Orientierung. Sie entfache ein Feuerwerk für Gehirn und Gefühl, docke an viele Hirnregionen an, die umgehend ihre Botenstoffe für Gefühle, Erinnerungen und Bilder, für Bewegung und Miteinander losschicken würden.

Ihre Mutter blättere im Liederbuch mit Großdruck und Bildern, erzählt die Musikgeragogin. »Eine gelbe Postkutsche und schon startet sie mit ›Hoch auf dem gelben Wagen‹. Musik ist Gedächtniskunst.« Sie beide seien dadurch wieder im Kontakt.

Elke Eisenburger: »Der Kreislauf aus Verzweiflung, Unsicherheit und Einsamkeit ist damit durchbrochen. Musik, die ordnet und strukturiert, hilft uns beiden. Wir hören aufeinander, wir agieren zusammen. Und wenn wir beide den Text vergessen haben, lachen wir über unser rudimentäres Lalala. Wir haben gemeinsame Zeit des Glücks wiedergefunden.«

Musik verändert das Lebensgefühl

Es wäre zu einfach, zu behaupten, Musik mache immer fröhlich, glücklich oder entspannt. Aber sie berühre, aktiviere und verbinde. Elke Eisenburger: »Sie verändert das Lebensgefühl. Nicht nur Glückshormone werden durch Musik auf den Weg in den Körper geschickt, sogar Hirnstrukturen verändern sich hin zu größerer Vernetzung.« Gerade in schwierigen Pflege- und Betreuungssituationen kann Musik ein wirkungsvoller Rettungsanker sein.

Deshalb singt und musiziert die Musikgeragogin auch mit anderen alten und demenzkranken Menschen. Wer zu ihr Kontakt aufnehmen möchte, kann das per Mail tun: e.eisenburger@teleos-web.de .