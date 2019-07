Sie wissen, was gut aussieht: Maasl Maier, Marja Burchard und Jan Weissenfeldt (von links) postieren sich in der Konzertpause zum Gruppenfoto. Marja Burchards Vater hatte die Band Embryo vor 50 Jahren gegründet. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Musikalisch sei jedes Konzert anders, sagt Bassist Maasl Maier in einem Interview. Raum und Zeit hätten stets einen großen Einfluss. Trifft dies zu, dann ist die Marienkirche offenbar ein kreativer Jungbrunnen. Mit großer Spielfreude agierten Maier und seine Mitmusiker von Embryo am Freitag in dem Gotteshaus.