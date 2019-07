Herford (WB). Der Polizei sind am Wochenende zwei Einbrüche gemeldet worden. Am Samstag traf es zwischen 1 bis 6 Uhr das Restaurant »Elsbach«.

Vermutlich gelangten die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant. Unter anderem wurde der Zigarettenautomat mit roher Gewalt aufgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1000 Euro.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen schlugen Unbekannte außerdem eine Fensterscheibe einer Bar an der Mindener Straße ein. Sie stiegen in das Gebäude ein, brachen Automaten auf und erbeuteten Bargeld. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Direktion Kriminalität um Hinweise unter Telefon 05221/888-0.