Von Lars Krückemeyer

Am Sonntagnachmittag kommt der 58-jährige CDU-Politiker für einen Kurzbesuch zu den German Friendships . Begleitet von Sicherheitsleuten betritt er mit der Gastgeberfamilie die Rasenarena. »Als Aachener bin ich mit dem Reitsport aufgewachsen. Und natürlich kenne ich Ulrich Meyer zu Bexten aus seiner Zeit als erfolgreicher Springreiter. Um so mehr habe ich mich über die Einladung hierher gefreut«, sagt der prominente Gast.

Die German Friendships leisteten eine in Nordrhein-Westfalen einmalige Jugendförderung. Es bräuchte mehr junge Leute, die wie bei diesem internationalen Reitturnier Brücken bauten. »Hier wird der Geist der Freundschaft gelebt«, lobt Laschet.

Ministerpräsident Armin Laschet ehrt die Sieger der German Friendships in Herford Fotostrecke

Foto: Lars Krückemeyer

Laschet vergibt Pechvogelpreis

Dann geht’s an die Arbeit: Der Ministerpräsident ehrt die Sieger der Jugendlichen und Kinder sowie die besten Einzelreiter, steht zu den Nationalhymnen vorm Podest. Auch das Paar, das als einziges ausgeschieden ist, bekommt von ihm einen »Pechvogelpreis«.

Ganz anders ist die Gefühlswelt bei Josefina Hamma aus Wilkenburg bei Hannover und ihrer tschechische Partnerin Sofi Najmanova. Die beiden 17-Jährigen gewinnen die Gesamtwertung der Junioren, Josefina sogar auf einem Pferd ihrer ausländischen Partnerin. Zukunftspläne sind auch schon geschmiedet: »Ich besuche Sofi nächstes Jahr in Prag und vielleicht kommt sie mit nach Aachen«, erklärt Josefine, was Armin Laschet wohl mit dem »Geist der Freundschaft« meint.

20.000 Euro für Globus

Gastgeber Ulrich Meyer zu Bexten ist inzwischen eine Last von den Schultern gefallen: »Erst wenn der letzte Reiter gesund im Ziel ist, kann ich wirklich erleichtert sein.« Und so ist er bei der Versteigerung des Globus’, geschmiedet aus Hufeisen von Teilnehmer aus aller Welt – voll in seinem Element, animiert mit Auktionator Falk Schlömer die Gönner. 20.000 Euro für einen guten Zweck ist Familie Hausberger aus Südafrika – seit 16 Jahren dabei – das Unikat wert. Da ist der prominente Gast schon längst wieder in der Luft und der Hubschrauber mit Armin Laschet an Bord abgeschwirrt.