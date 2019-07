Herford (WB/jmg). Fahrgäste der RB 61 zwischen Bielefeld und Hengelo mussten am Samstag mehrere Stunden lang in einem stehengebliebenen Zug ausharren. Grund war ein technischer Defekt.

Wie Nicole Pizutti, Sprecherin des Eurobahnbetreiber Keolis auf Anfrage bestätigte, war es nicht der einzige Vorfall. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren von einem Defekt betroffen. Weil die sogenannte Schleifleiste gebrochen sei, konnten die Züge nicht mehr mit Strom versorgt werden, erklärte Pizzuti. Die Ursache sei noch unklar. »Das ist schon ungewöhnlich, dass dieser Effekt bei so vielen Fahrzeugen zugleich auftritt«, sagte sie am Sonntagabend. Die Fahrzeuge seien noch am gleichen Tag in die Werkstatt gebracht worden.

Etwa vier Stunden dauert die Rettung der Fahrgäste, deren Zug auf einem Teilstück kurz hinter Herford liegen geblieben war. Über die genaue Anzahl der Betroffenen konnte Keolis keine Auskunft geben, es soll sich aber um mehr als 100 Mitfahrer gehandelt haben.

Nach Angaben von Keolis seien Ersatzbusse eingerichtet worden. Zwar sei ein Teil der Züge bereits wieder repariert worden. Es können jedoch auch am Montag noch Auswirkungen auf den Verkehr geben. Dass die Evakuierung der Fahrgäste bei Herford so lange dauerte, lag laut Pizzuti daran, dass der Zug auf einem viergleisigen Abschnitt stehen geblieben war. Weil es keinen Strom gab, seien zudem Klimaanlage und Toiletten ausgefallen. »Wir haben zwar zwei Türen und die Fenster geöffnet«, sagte die Sprecherin. Aber trotzdem sei es natürlich nicht gut, dass die Fahrgäste so lange ausharren mussten.

Herzlichen bedanken möchte sich die Eurobahn bei einem Nachbarn, der nach Angaben von Pizzuti spontan drei Kisten Wasser zur Versorgung der Wartenden zur Verfügung gestellt habe. Man werden sicherlich mit »einem dicken Blumenstrauß« bei ihm vorbei kommen.