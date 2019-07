Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Es gibt nicht nur einen Dieter Begemann. Die Namensgleichheit mit einem ehemaligen Kollegen führte den Archivar Christoph Laue auf eine Spur in die Nähe von Bremen. Dort lebt ein Dieter Begemann, von dem im Kommunalarchiv ein Fotobuch entdeckt worden war.

»Was früher los war«

Herford in den 70er Jahren, ein Blick auf den Gänsemarkt, großformatige Zigarettenwerbung, der alte Jazzclub: Wer in dem Buch blättert, begibt sich auf eine fotografische Zeitreise. Vom 17. Lebensjahr an bis zum Abitur habe er viele Fotos gemacht, erinnert sich der 65-jährige Dieter Begemann.

Nach dem Abitur im Jahr 1973 am Friedrichs-Gymnasium zog es ihn zum Studium (Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte) nach Braunschweig.

Aufgewachsen ist Dieter Begemann in Bad Salzuflen. Doch seine Eltern schickten ihn zum Friedrichs-Gymnasium nach Herford. Viele Motive boten sich daher schon auf dem täglichen Schulweg an. Für den Archivar Christoph Laue sind aber auch die Aufnahmen von bekannten Plätzen interessant: »Die Bilder mit vielen Menschen zeigen, was früher in der Stadt los war.«

Dem Schuldirektor überreicht

In den Anfangsjahren seines Studiums entstand in Dieter Begemann die Idee eines ambitioniert gestalteten Fotobuches, das er im Dezember 1975 dem Friedrichs-Direktor Dr. Herbert Disep überreichte: »Ich hatte die Hoffnung, dass er sich für eine Publikation einsetzen könnte.«

Dann verlor sich die Spur. Und Begemann begann ein Leben als Künstler – der von seiner Kunst auch gut leben kann – und Kunstautor. Heute lebt er in Martfeld in der Nähe von Bremen. Wer ihn googelt, stößt unter anderem auf einen Artikel über seinen aufwändig gestalteten Garten.

Herford war Geschichte, lediglich über Besuche im Marta bestand noch eine Beziehung. Doch dann traf ein Brief des Stadtarchivars Christoph Laue ein, in dem es um das Herforder Fotobuch ging. Laue hatte es entdeckt und zunächst geglaubt, es stamme von seinem Kollegen Dieter Begemann, der vor einigen Wochen in den Ruhestand gegangen ist.

Großer Autofan

Als er es ihm überreichen wollte, stellte sich die Annahme als Irrtum heraus – und Laue dachte sofort an den anderen Dieter Begemann, dessen Namen er aus Kunstzeitungen kannte. Er schrieb ihn an – und der Mann aus Martfeld ließ es sich nicht nehmen, sein Exponat persönlich im Kommunalarchiv abzuholen.

Anschließend ging es weiter ins Marta. Vorher allerdings blätterte er noch ein wenig in dem Band, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Werbung habe ihn damals offenbar sehr interessiert, sagt er mit Blick auf die Motive. Heute seien die Bilder auch zeitgeschichtlich interessant – zum Beispiel wegen der Mode, der Frisuren, der Autos.

Stichwort Autos: Dieter Begemann offenbart sich als großer Autofan, vor allem britische Fabrikate haben es ihm angetan. Als Schüler hatte er sogar vor, Automobildesign zu studieren.

Darüber hinaus erinnert er sich beim Blättern an seine Schulzeit, an den Deutsch- und Griechisch-Unterricht. Überhaupt sieht Begemann sich in der Tradition einer großen Geistesgeschichte. Für deren erste Vermittlung ist er dem Friedrichs-Gymnasium bis heute dankbar.