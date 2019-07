Ursel Gabriel (78) appelliert an die Stadt, sich bei den Gelben Säcken für eine bessere Lösung einzusetzen. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/pjs). Beim Thema »Gelbe Säcke« sieht Ursel Gabriel rot: Die 78-Jährige, die nach einer Knieverletzung gehbehindert ist, hat sich bei Bürgermeister Tim Kähler darüber beschwert, dass Bürger in den Ausgabestellen – zum Beispiel SWK, Rathaus, Marktkauf oder E-Center – jeweils nur eine Rolle der Kunststofftüten zur Entsorgung von Verpackungsmüll bekommen. Eine Praxis, der auch bei anderen Herfordern für Verdruss sorgt.

Besonders verärgert war Ursel Gabriel, als sie vor kurzem gerade noch die letzte Rolle ergatterte, nachdem sie im Auto von ihrem Haus zum E-Center in der Ernstmeierstraße insgesamt 14 Kilometer zurücklegt hatte: Wegen der Umleitungen in der Salzufler Straße und auch, weil sie sich verfahren hatte – die Rentnerin war erst vor einigen Jahren mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann von Bad Salzuflen nach Herford gezogen, um ihm den Weg zur Dialyse-Behandlung zu verkürzen.

Für jede Rolle einmal in die Stadt fahren?

Sie selbst konnte wegen eines Bänderrisses im Knie wochenlang nicht Auto fahren: »Wenn ich da nicht einen Vorrat an Gelben Säcken gehamstert hätte, wäre ich aufgeschmissen gewesen.« Für den Vorrat habe sie mehrfach zur Ausgabestelle fahren müssen, um jeweils eine Rolle zu bekommen. »Soll ich in so einer Situation einen Taxifahrer bitten, der auch nur eine Rolle erhalten würde?«, fragt sie.

»Wir können das Verfahren leider nicht ändern«

Bürgermeister Tim Kähler ließ über sein Büro ausrichten: »Sie sprechen mit Ihrer Mail sicherlich einigen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Aber leider können wir das Verfahren nicht ändern.« Denn bei den Gelben Säcken sei nicht die Kommune Auftraggeber, sondern die für die Entsorgung der Verpackungen zuständigen Systeme.

Das Einsammeln der Säcke werde für eine befristete Zeit ausgeschrieben – und dabei festgelegt, dass pro Nachfrage nur eine Rolle ausgegeben werde. Auch wenn die Kosten für einen Sack nicht sehr hoch seien, ergebe sich doch eine erhebliche Summe, »die ein wahlloses Herausgeben Gelber Säcke nicht zulässt«, schreibt Petra Stender vom Bürgermeisterbüro.

Eine Rolle enthält 13 gelbe Säcke. Ein Drei-Personen-Haushalt verbrauche statistisch zwei bis drei Säcke im Monat, wenn diese nur für Leichtverpackungen genutzt würden: »Demnach werden hierfür maximal drei Rollen im Jahr benötigt.« In Herford übernimmt die SWK das Einsammeln der Gelben Säcke. Die Verträge laufen bis 2021.

Gelbe Tonne als künftige Lösung denkbar

Denkbar sei, dass danach die Gelbe Tonne eingeführt werde, aber dazu gebe es noch keinen politischen Beschluss, hieß es. In begründeten Einzelfällen – beispielsweise bei Alteren oder Kranken – gebe die SWK in der Goebenstraße 40 auch schon mal zwei Rollen heraus.

»Für Notfälle haben unsere Mitarbeiter Gelbe Säcke in den Müllfahrzeugen«, sagt SWK-Chef Wolfgang Rullkötter: »Sie müssten bei Bedarf angesprochen werden.« Er verweist aber auch darauf, dass die Tüten immer wieder gern für die Entsorgung von Hausmüll zweckentfremdet werden: »Und das müssen wir möglichst verhindern.«