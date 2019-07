Von Hartmut Horstmann

Götz George in vielen Rollen

Götz George, Inge Meysel, Freddy Quinn: Um einen ersten Eindruck von der prominenten Seite des Stadttheaters zu bekommen, muss man nur hinter die Kulissen schauen. An einer Wand haben viele Schauspieler ihre Autogramme hinterlassen. Früher hätten die Gastspieltheater den Prominenten-Aspekt fast schon als Markenzeichen eingesetzt, sagt Theaterleiter Rohlf. »Bekannt aus Funk und Fernsehen« sei ein gängiger Slogan gewesen.

So hat in den 60er und 70er Jahren nahezu jeder bekannte Schauspieler auch an ausgedehnten Theatertourneen teilgenommen. »Das gehörte einfach dazu«, sagt Rohlf. Zum Beispiel Götz George: Bevor er mit seiner Schimanski-Rolle ein TV-Millionenpublikum erreichte, zählte der 2016 verstorbene Schauspieler in Herford zu denen, die immer wiederkamen: »Dabei haben ihn die Zuschauer in allen möglichen Stücken erlebt.«

Fans lieben Herbert Herrmann

Und genau in diesem Punkt hat sich laut Theaterleiter ein Wandel vollzogen. Zum einen seien weniger prominente Schauspieler unterwegs, zum anderen hätten sie einen viel bewussteren Blick auf die Stücke: »Ich erlebe, dass sie sich sehr genau aussuchen, was sie spielen.«

Als ein Beispiel nennt er Walter Sittler mit seinen Erich-Kästner- und Dieter-Hildebrandt-Abenden: »Herr Sittler macht das, weil ihn die Themen faszinieren.« Ein Überzeugungstäter, der nicht nur Schauspieler ist, sondern sich über sein Metier auch viele Gedanken macht. Lange habe man mit Sittler nach einer Vorstellung zusammengesessen und dabei auch über den Spielplan des Herforder Theaters gesprochen.

Viele Prominente hat der Leiter in seinem Haus begrüßt – zu regelrechten Stammgästen sind Herbert Herrmann und Gustav Peter Wöhler avanciert. Auch bei ihnen bewahrheitet sich die Beobachtung, dass sie sich ihre Produktionen sehr gezielt auswählen: »Herbert Herrmann spielt das, was er richtig gut kann und wofür ihn die Leute lieben: Boulevardtheater mit Niveau.« Enttäuscht hat er bisher offenbar nie – denn die Kartennachfrage bleibt groß. Ja, es waren schon zwei Herford-Aufführungen nacheinander ausverkauft – und das bei einer Kapazität von fast 700 Sitzplätzen.

Keine Allüren

Der aus Herford stammende Gustav Peter Wöhler ist im Stadttheater schon häufiger mit seiner Band aufgetreten. Als Schauspieler war er in »Das Fest« zu erleben. Ein sehr ernsthaftes Stück – wobei dem Theaterleiter auch in Erinnerung geblieben ist, wie gut sich der Star Wöhler in das Ensemble vom Landestheater Detmold eingefügt hat. Überhaupt habe er bei Prominenten bisher keine großen Allüren erlebt: »Ich kenne sie als sehr diszipliniert, professionell und abgeklärt.«

Und ihre Popularität hilft, Menschen ins Theater zu ziehen. Zu denen, die sich in der kommenden Saison in Herford ein Stelldichein geben, zählt Leonard Lansink. Der Wilsberg-Darsteller wirkt in dem Erfolgsstück »Kunst« (22. Februar) mit. Begleitet wird er von Heinrich Schafmeister, der ebenfalls durch die Wilsberg-Krimis bekannt wurde. Und Schafmeister kommt ein zweites Mal – am 19. April mit den »Sonny Boys«.

Auch andere prominente Namen finden sich im Heft der kommenden Spielzeit – doch Rohlf hütet sich vor zu viel Promikult: »Eine gute Ensembleleistung fasziniert mich auch – es muss nicht immer ein bekannter Kopf sein.« Wer sich dennoch für die Stars in Herford interessiert: »Hinter den Kulissen – Plaudereien mit Prominenten« heißt ein Buch von Helga Ruß.

Im Stadttheater läuft zur Zeit der Abo-Verkauf. Einzelkarten gibt es vom 13. August an.