Die CCR-Revival-Band ist sehr gefragt. So treten die Musiker am 17. August bei zwei Woodstock-Festivals auf: (von links) Jens Petersen, Roland Reuter, Peter Wilcek und Bernd Reuss. Foto: Thomas Lange

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Viele Wege führen nach Woodstock – und einige von ihnen beginnen im Kreis Herford. So nehmen Musiker aus dem Kreis am 17. August am Woodstock-Revival in Bückeburg teil.

Zu den Mitorganisatoren zählt der Filmmusikkomponist George Kochbeck, den Herfordern auch von seinen Aufführungen in der Marienkirche her bekannt – Stichwort Elisabeth-Oratorium.

50 Jahre nach den legendären Festival startet der Bückeburger Love- and Peace-Nachmittag am 17. August um 15 Uhr. Etwa 45 Musiker machen nach Angaben der Veranstalter mit. Während die Fans feiern und schwelgen, kommen manche der Musiker in die Stressabteilung.

CCR im Woodstock-Stress

So kündigt der aus Herford stammende Gitarrist Jens Petersen an, nach dem Auftritt müsse er mit seiner Band weiter fahren: Denn am gleichen Tag finde auch in Oldenburg ein Woodstock-Revival statt. Und Petersen ist dabei.

Seit neun Jahren gehört der Gitarrist der CCR-Revival-Band an. Gegründet wurde sie vor fast 25 Jahren von Peter Wilcek, dem letzten Leiter der Hauptschule Meierfeld. Vor zwei Jahren wurde die Schule aufgelöst, heute leitet der 63-Jährige eine Hauptschule in Bad Salzuflen. Und er macht Musik.

Auf 60 bis 70 Konzerte komme die Band im Jahr, sagt er. Dabei ist vielen Musikfans gar nicht klar, dass das CCR-Original bei Woodstock überhaupt dabei war. Weil es zu Streitigkeiten gekommen sei, so Petersen, komme Creedence Clearwater Revival weder im Film noch auf der Platte vor.

Lieder von Hendrix

Ob Bad Moon Rising oder Hey Tonight: Die Hits dieser Band kennt jeder. Petersen, der zur Woodstock-Zeit noch gar nicht geboren war, betont: »CCR stehen für gute, handgemachte Musik. Ich spiele die Lieder immer noch gerne.« Da der 48-Jährige jedoch anders als Wilcek von seiner Musik lebt, ist er auch noch in anderen musikalischen Projekten aktiv.

Doch der 17. August steht für ihn ganz im Zeichen von CCR und Woodstock. Von 15 Uhr bis Mitternacht sollen auf dem Gelände neben den Bückeburger Kronenwerken (Bahnhofsnähe) Lieder der damaligen Zeit erklingen. So spielt die Formation Third Stone Free Songs von Jimi Hendrix.

Ein Woodstock-Veteran

Das Repertoire des Kochbeck-Festivals »Summers of Love« geht aber über das in Woodstock Gespielte hinaus – auch Songs von Dylan und den Stones werden zu hören sein. Und mit Miller Anderson (Keef Hartley) wird ein echter Woodstock-Veteran angekündigt.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Geschäftsstelle vom HERFORDER KREISBLATT, Brüderstraße 30.