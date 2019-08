Gärtner Holger Berger (51) von der SWK befüllt hier die Wassersäcke an jungen Linden im Oetinghauser Weg. Foto: Peter Schelberg

Herford (WB). »Wer in diesen heißen Tagen einen Eimer Wasser übrig hat, der kann damit gerne den Baum vor dem Haus oder in der Straße gießen«, empfiehlt Susanne Körner, Pressesprecherin der Stadt Herford – denn: »Die rund 8000 Bäume in der Herforder Innenstadt sind aufgrund der großen Trockenheit doch sehr durstig.«