Herford (WB). Ein Ladendiebstahl ist am Mittwochnachmittag, 31. Juli, der Polizei gemeldet worden: In einem Optikergeschäft am Neuen Markt hatte sich nach Polizeiangaben gegen 17.40 Uhr eine 26-Jährige Marokkanerin eine Brille in den Ausschnitt gesteckt.