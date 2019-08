Herford (WB/pjs). Christian Rach ist von dem Konzept überzeugt: Der bekannte TV- und Sternekoch hat die Rezepte für die Pasta-Gerichte der Frankfurter Franchise-Kette Tellys TST kreiert – und wird am Montag, 5. August, gegen 13.30 Uhr im Altstadt-Center erwartet. Dort ist der 62-Jährige Stargast bei der Eröffnung der neuen Tellys-Filiale am Augustinerplatz 3, der ersten in ganz Nordrhein-Westfalen.