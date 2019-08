Von Peter Schelberg

Herford (WB). Künstliche Intelligenz in Industrieanwendungen einsetzen – das ist längst nicht mehr nur ein Thema für Großunternehmen: Der Herforder IT-Dienstleister Resolto will vor allem kleinere und mittlere Unternehmen mit Software-Lösungen auf dem Weg in die digitale Zukunft der Smart Factory begleiten.