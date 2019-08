Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Es ist der dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten am Berufskollegzentrum in Herford: Im Anna-Siemsen-Kolleg werden der Brandschutz erneuert ebenso wie die Trinkwasserleitungen. 600.000 Euro investiert der Kreis dafür. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien abgeschlossen werden.

Derzeit sieht es auf allen vier Etagen aus wie auf einer Baustelle: Deckenplatten hängen herunter, Kabel und Rohre sind sichtbar, Wandverkleidungen sind abmontiert, die Fahrstuhlkabine ist zum Schutz mit Spanholz verkleidet, auf den Böden liegen Wolldecken. Während die Schüler die Ferien genießen, hat Hausmeister Björn Götze viel zu tun. Er ist für alle Handwerker ein wichtiger Ansprechpartner.

Handwerker früh buchen

Wo liegen die vertikalen Hauptleitungen, die Anschlüsse, wo die Hauptschalter? Götze weiß es. »Das Gebäude ist 40 Jahre alt. Da sind die Pläne nicht mehr auf dem neuesten Stand«, sagt er. Und Liegenschaftsmanager Andreas Heistermann vom Kreis Herford ergänzt: »Früher wurde alles in Aktenordnern archiviert und über die Jahrzehnte herumgereicht. Da kommt auch mal was weg. Heute werden alle Änderungen elektronisch dokumentiert. Da sind sie sicher verwahrt.«

Die Handwerker heimischer Firmen wuseln überall im Haus. Früher seien ganze Kolonnen angerückt, sagt Heistermann, heute könne man froh sein, wenn so viele Handwerker vor Ort sind, um das Projekt bis Ferienende zu wuppen. »Eine boomende Wirtschaft ist gut, aber kriegen Sie heute mal Termine mit Handwerkern. Alle sind ausgebucht.«

Brandschutz auf neuestem Stand

Deshalb hat sich der Kreis umorientiert: Die Ausschreibung der Gewerke erfolgt wesentlich früher, damit auch in den Ferien alles termingerecht klappt. Schließlich könne man die Bauarbeiten nicht während der Schulzeit leisten.

Und so werden im Siemsen-Berufskolleg derzeit 18 Brandschutztüren ausgewechselt und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Kosten: 290.000 Euro. »Gerade die Fluchttreppenhäuser waren nur mit Glastüren ohne jede Feuerwiderstandsklasse ausgestattet. Doch das ist nicht mehr erlaubt«, berichtet der Immobilienchef.

Kunststoff- statt Zinkrohre

Ebenfalls nicht mehr eingehalten wird der Standard des Wasserversorgungssystems. Vor 40 Jahren, als das Berufskolleg gebaut wurde, wurden die Leitungen für Löschwasser und für Trinkwasser über ein gemeinsames Rohr geführt. Das würde heute, so Heistermann, die Bildung von Legionellen und Verkeimungen fördern. Deshalb werden nun die verzinkten Rohre durch Kunststoff- oder Edelstahlrohre ausgewechselt; Kosten: 310.000 Euro. An den anderen Kollegs des Kreises sei das schon geschehen.

In den vergangenen zehn Jahren hat der Kreis all seine fünf Berufskollegs in Herford, Bünde und Löhne auf Vordermann gebracht: neue Lehrküche, Erweiterung der IT-Infrastruktur, Austausch der Trinkwasserleitungen, Kanalsanierung, energetische Sanierung, brandschutztechnische Modernisierung. Investiert wurden insgesamt mehrere Millionen Euro.

Nächste Baustelle: Mensa

»Wenn wir in diesen Sommerferien den letzten Bauabschnitt im Anna-Siemsen-Kolleg erledigt haben, wären wir eigentlich durch. Aber bei so einem großen Schulzentrum mit fast 6000 Schülern ist man nie am Ende angekommen, sondern irgendetwas beginnt wieder von vorn«, sagt Heistermann.

Und tatsächlich: Das nächste große Bauprojekt am Schulstandort Herford ist die neue Mensa neben der Kreissporthalle für fast neun Millionen Euro.