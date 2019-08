Diese Faszination habe bis heute angehalten, sagt Heiner Schwagmeier. Der Herforder Gärtnermeister hat sich auf den Anbau spezialisiert. Jedes Jahr werden in seinen Gewächshäusern etwa 1,5 Millionen Rosen hochgezogen. »Die Rose ist die typische Sommerblume und hat derzeit ideale Bedingungen zum Wachsen. Sie mag Temperaturen um 25 Grad. Ab 30 Grad leidet sie genau wie wir Menschen.«

Er führt das Familienunternehmen, das etwas versteckt in einer Seitenstraße der Engerstraße kurz vor der B 239 liegt (Am Knie 9-11). Neuerdings gibt es im Hofladen so genannte »Ranunkel-Rosen«. Das sind Rosen mit einer sehr langen Haltbarkeit und einer Blüte, die der Ranunkel sehr ähnlich sieht.

Das WESTFALEN-BLATT und die Gärtnerei Schwagmeier verlosen zehn bunte Rosensträuße. Die Gewinn-Hotline, 01379/883002 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise), ist bis Montag, 12. August, um 12 Uhr geschaltet. Die Sträuße werden unter allen Anrufern verlost. Viel Glück!