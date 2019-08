»Fridays for Culture«: Die von Andreas Kuntze (NWD) angeregte Kampagne wurde an einem Freitagnachmittag Wirklichkeit – als Ralph Brinkhaus mit Kulturvertretern sprach. Foto: Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Selbstverständlich sei er als »normaler Mensch und nicht als Politiker« schon mal in Herford gewesen. Ralph Brinkhaus, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erinnert sich unter anderem an einen Marta-Besuch. Auch anderes kenne er – nur: »In der Disco war ich noch nie.«

Urheberrecht schützen

Um Kenntnisse in der heimischen Clubszene ging es auch nicht, als der Politiker am Freitag im Pöppelmann-Haus zu Gast war. Unter dem Oberbegriff »Kultur trifft Politik« sprach Brinkhaus mit Vertretern der heimischen Kultur – oder anders ausgedrückt: Die Kulturmenschen stellten sich und ihre Anliegen vor. Dabei erwies sich der Politiker als aufmerksamer Zuhörer. Dass er im Detail oftmals wenig sagen konnte, liegt in der Natur der Sache. Wie soll ein zeitlich eingespannter Berufspolitiker wissen, was das Künstlerforum ist?

Moderiert wurde die Veranstaltung vom Stadtführer Mathias Polster, der einzelne Vertreter gezielt ansprach. Reiner Brinkmann (Kulturanker) stellte kurz die Arbeit seines Vereins vor und erwähnte die Kulturnacht. Als ein Problem nannte er die GEMA-Gebühren, die der Verein zu zahlen habe.

Doch Brinkhaus entgegnete, auch das Urheberrecht der Künstler müsse geschützt werden. Gleichwohl äußerte er Verständnis für den Unmut, denn es bedeute für einen ehrenamtlich tätigen Verein bürokratischen Aufwand. Darauf Brinkmann: »Am besten wäre eine Pauschale.«

Bundesmittel für Archäologisches Fenster

Interessant wurde es, wenn es um Förderprogramme und Schwerpunktbildungen ging. So offenbarte sich Ralph Brinkhaus als Kritiker einer Entwicklung, die einseitig auf Berlin als Hauptstadt fixiert ist. Sein Anliegen sei es, Kultur in die Fläche zu bringen – daher auch der Begriff Heimat: »Denn Heimat ist Fläche.«

Es bringe nichts, immer nur in die Hauptstadt zu schauen: »Das zehnte tolle Museum in Berlin, aber es interessiert dort niemanden.« Käme dieses tolle Museum nach Bochum, würden sich die Bochumer ein Loch in den Bauch freuen.

Na ja, ein Loch in den Bauch wünscht den Herfordern niemand, aber Polster erinnerte daran, dass die Sanierung des Pöppelmann-Hauses noch lange nicht fertig sei. Ein Grund seien fehlende Gelder. Dass die Stadt aber in puncto Förderung nicht schlecht abschneide, warf Andreas Kornacki (Kultur gGmbH) ein. Er erinnerte an die Bundesmittel für Markthalle und Archäologisches Fenster.

Regionale Geschichten

Parallel zur propagierten kulturellen Ausdehnung in die Fläche sprach Brinkhaus ein anderes Thema an, das damit zusammenhängt. Die Digitalisierung führe zu einer weltweiten Angleichung und fördere daher nicht die Vielfalt. Wir Europäer müssten aber unsere eigenen regionalen Geschichten erzählen.

Warum die Politik nicht eine Kampagne »Fridays for Culture« starte, wollte Andreas Kuntze (NWD) wissen. Ralph Brinkhaus kam ins Schmunzeln, sagte, das Fehlen von Kultur an einzelnen Orten werde als nicht so eklatant wahrgenommen wie die Erderwärmung. Doch sei Kultur für eine Region wie OWL ein wichtiger Identifikationsfaktor.