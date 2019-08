Von Karin Koteras-Pietsch

Herford (WB). »Alles, was dort hilft, ist Bildung«, sagen Heidemarie und Bernd Dopheide, wenn sie über die Lage in Tansania sprechen. Das Herforder Ehepaar trägt jeden Monat ein bisschen zur Bildung in Tansania bei. Die Dopheides unterstützen ein Patenkind mit monatlich 50 Euro, damit die junge Frau die Schule besuchen kann.

Organisiert werden die Patenschaften von der Tansania AG am Friedrichsgymnasium, in Person von Walter Rausch, ehemals Lehrer am FGH. Gerade erst war er wieder für sieben Wochen in Tansania, um Geld und Waren in das arme Land zu bringen und um zu schauen, ob das Geld auch dort ankommt, wo es ankommen soll.

Aber zurück zu den Dopheides. Schon Heidemarie Dopheides Eltern hatte über viele Jahre ein Patenkind in Tansania. 2015 entschied sich das Ehepaar dann für ein eigenes Patenkind. 50 Euro zahlen sie seither Monat für Monat, damit Tulakelah zur Schule gehen kann. Die 20-Jährige besucht aktuell die zehnte Klasse der so genannten Secondary-School. 36 Euro kostet ihre Schule jeden Monat, darin enthalten die Schuluniform – ein blauer Rock, Kniestrümpfe, Schuhe, weiße Bluse. Dazu kommen noch 40 Cent täglich für die Busfahrt und ein paar Cent für Essen und Trinken.

Ein Lehrer verdient 140 Euro im Monat

Der Rest wird gespart. In Tansania kann das kaum jemand bezahlen. So verdient hier zum Beispiel ein Lehrer 140 Euro im Monat, eine Hotelangestellte 50 Euro. Dass jeder Cent korrekt verfolgt werden kann, dafür sorgt Walter Rausch. Bei seinen regelmäßigen Aufenthalten in Tansania kontrolliert er die Ausgaben und auch die Zeugnisse.

»Tulakelah hat auch gar kein Interesse, das Geld zu verprassen. Viel zu viel liegt ihr daran, dass wir sie unterstützen und sie bis zum Abschluss die Schule besuchen kann«, weiß das Herforder Ehepaar. Ihre Zeugnisse seien immer die besten in ihrem Jahrgang. »Sie will immer fleißig sein, damit sie uns nicht enttäuscht«, habe Tulakelah geschrieben.

Obwohl Dopheides die 20-Jährige nie persönlich kennen gelernt haben, haben die beiden 71-Jährigen Tulakelah ins Herz geschlossen. Dank WhatsApp ist ein Kontakt gut möglich. »Tulakelah ist sehr sparsam, hat schon einiges an Geld gespart. 2017 hat sie sich an uns gewandt – damals noch per Post –, weil sie sich ein Handy gewünscht hat«, erzählen die Rentner. Das kostet in Tansania 26 Euro inklusive Vertrag für ein Jahr. Da hatten die Dopheides natürlich gar nichts gegen. Im Gegenteil. »Seither schreiben wir uns per WhatsApp, manchmal bekommen wir gleich mehrere Nachrichten am Tag«, freuen sich die Beiden. Außer in Schulzeiten. Dann werden die Handys für diese Zeit einkassiert.

Sechs Euro für eine Brille

Und wann immer Walter Rausch nach Tansania fährt, gibt das Ehepaar ihm ein bisschen Extra-Geld für Tulakelah mit – für besondere Wünsche. Beim letzten Mal brauchte sie sechs Euro für eine Brille und 32 Euro für einen Augenarzt-Besuch. Ohne die Brille hätte die Schülerin nicht weiter zur Schule gehen können. Und einmal hat sie von ihren Ersparnissen den Arztbesuch für ihre an Aids erkrankte Mutter bezahlt. Heidemarie Dopheide zeigt den Dankesbrief von Tulakehla und hat Tränen in den Augen.

Nach Tansania reisen möchten die Dopheides nicht. Das sei nichts für sie. »Umso schöner, dass Tulakelah immer Fotos schickt. Das ist eine richtige Bereicherung für uns. Sie erzählt so viel über sich und aus ihrem Land. Wir helfen einem Menschen mit 50 Euro im Monat und bekommen ganz viel zurück.«

Tansania-AG und Verein

Walter Rausch, ehemaliger Lehrer am Friedrichs-Gymnasium hat 1985 die Tansania-AG am FGH gegründet; seit 2009 gibt es den gleichnamigen Verein.

Dieser verfolgt die Idee der Bildungspaten. Patenschaften beginnen bei 5 Euro im Monat für ein Kind in Kindergarten oder Schule, gehen über 15 Euro für ein Kind in der Sekundarstufe I bis hin zu 50 Euro im Monat für die Sekundarstufe II.

Walter Rausch sorgt dafür, dass der gesamte Betrag auf ein Sparbuch des Patenkindes kommt und auch nur für dieses Kind ausgegeben wird. Jedes Jahr fährt er für mehrere Wochen nach Tansania, um sich davon zu überzeugen, dass das Geld in die Bildung der jungen Menschen fließt. »Verwaltungskosten gibt es bei uns nicht«, sagt Rausch. Jeder Euro lande in Tansania.

Für die Kosten gibt er einige Beispiele: Schüler bis zu 11. Klasse müssen kein Schulgeld zahlen, brauchen aber 15 Euro monatlich für Uniform, Bücher und Fahrtkosten; in der Oberstufe sind monatlich 50 Euro zu zahlen. Paten werden dringend gesucht. Weitere Infos gibt Rausch unter walter.rausch@t-online.de.