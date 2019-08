Luise Lüth, Reinhold Steinbach, Siobhan Maatz und Viola Frehe (von links) sind seit wenigen Wochen Assistenzärzte am Klinikum Herford. Sie loben die Ausbildung in der Klinik für Viszeralchirurgie. Unter anderem wurden sie an Operationssimulatoren geschult. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

»Im Grunde sind sie der lebendige Beweis für den so genannten Klebeeffekt«, sagt Prof. Dr. Günther Winde, Chefarzt für Viszeralchirurgie (Eingeweide). Siobhan Maatz (28), Reinhold Steinbach (31), Viola Frehe (32) und Luise Lüth (25) kommen aus der Region, haben bereits in ihrem Praktischen Jahr – dem letzten Jahr des sechsjährigen Studiums – die Klinik für Chirurgie kennengelernt und sich dann für eine Assistenzarztstelle in Herford entschieden.

»Von Anfang an auf Augenhöhe«

»Ich wollte gar nicht in eine größere Stadt und die Ausbildung hier war richtig gut«, sagt Luise Lüth, gebürtig aus Bad Oeynhausen. Sie hatte in Bochum studiert. Und Siobhan Maatz, die an der medizinischen Fakultät der Uni Witten-Herdecke eingeschrieben war, hatte zunächst gar nicht vor, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Die Erfahrungen im Praktischen Jahr hätten sie dann jedoch umgestimmt. »Hier passt es einfach. Man ist hier von Anfang an auf Augenhöhe, darf jederzeit Fragen stellen.«

Für Reinhold Steinbach spielte auch seine Herkunft eine Rolle. »Ich bin in Bünde aufgewachsen, konnte mir immer vorstellen, in die Region zurückzukehren.« Auch er hat nach dem Studium in Tübingen sein Praktisches Jahr im Klinikum Herford absolviert. Ebenso wie er lobt Viola Frehe den Teamgeist in der Viszeralchirurgie. »Man ist hier sofort integriert, auch bei den Pflegern«, sagt die gebürtige Herforderin, die in Marburg studiert und für das Praktische Jahr (PJ) nach Herford zurückgekehrt war.

3000 Operationen pro Jahr

»Wir sehen natürlich, wer sich hier bewährt und sprechen die PJler an, ob sie gerne hier bleiben möchten«, erläutert Winde, zu dessen Ärzteteam acht Ober- sowie 16 Fach- und Assistenzärzte gehören. Zwölf PJler hätten im vergangenen Jahr in der Klinik gearbeitet, um diese vier habe man sich dann bemüht, um sie bei der Stange zu halten.

Ein ganz großes Plus, medizinischen Nachwuchs zu gewinnen, sei die Aufwertung zum Uni-Klinikum im Verbund mit der Ruhr-Universität Bochum vor drei Jahren gewesen. »Wir haben seitdem viel bessere Ausbildungsmöglichkeiten«, zeigt Winde auf zwei Operationssimulatoren, an denen am Bildschirm virtuell Eingriffe in den Magen- und Darmtrakt geübt werden.

Jan Wieltsch leitet die Assistenzärzte an. Wenn alles gut geht, dürfen sie sich nach sechs Jahren so wie er »Facharzt für Viszeralchirurgie« nennen. Theoretisch können sie sich dann niederlassen. Wer jedoch der Chirurgie treu bleibt, dürfte seine berufliche Zukunft wohl im Krankenhausbereich sehen. Bis dahin werden die jungen Mediziner an vielen Eingriffen mitwirken. »Sie stehen vom ersten Tag an im OP, natürlich immer unter Anleitung.«

In der Klinik für Viszeralchirurgie liegen jährlich etwa 3000 Patienten auf dem Operationstisch. Die Abläufe sämtlicher Eingriffe sind standardisiert. Jeder Assistenzarzt erhält sie auf einem USB-Stick – zum Einarbeiten und Nachlesen.